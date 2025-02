Bahia jogará na maior altitude da Libertadores contra The Strongest

Estádio Hernando Siles recebe The Strongest x Bahia na noite desta terça-feira - Foto: Divulgação/Athletico-PR

O Bahia terá um desafio monumental logo em sua estreia na Copa Libertadores de 2025. Nesta terça-feira, 18, o Tricolor de Aço enfrentará o The Strongest em La Paz, a capital boliviana, onde a altitude extrema impõe dificuldades adicionais aos visitantes.

A partida acontecerá no estádio Hernando Siles, localizado a 3.637 metros acima do nível do mar. Esse será o palco de maior altitude entre todos os estádios que receberão jogos da Libertadores nesta temporada, superando em 800 metros o segundo colocado no ranking. Para se ter uma ideia da complexidade desse cenário, é como disputar uma partida profissional de 90 minutos no topo de uma montanha, contra adversários acostumados a essa condição.

O Hernando Siles é a casa do The Strongest e do Bolívar, este último parceiro do Bahia e também sediado em La Paz. Além do estádio boliviano, outros locais de grande altitude marcam presença nesta edição da Libertadores. O TOP-5 das maiores altitudes é composto por:

Estádio Hernando Siles, La Paz (Bolívia) – 3.637 metros (The Strongest e Bolívar)

Estádio Olímpico Atahualpa, Quito (Equador) – 2.850 metros (El Nacional)

Estádio Rodrigo Paz Delgado, Quito (Equador) – 2.850 metros (LDU)

Estádio Banco Guayaquil, Quito (Equador) – 2.850 metros (Independiente del Valle)

Estádio El Campín, Bogotá (Colômbia) – 2.640 metros (Independiente Santa Fe)

Embora o Hernando Siles seja o mais alto desta edição, a maior altitude já registrada em um jogo de Libertadores ocorreu em 2024, quando o Always Ready atuou no estádio Villa Ingenio, a 4.090 metros acima do nível do mar. Curiosamente, o próprio The Strongest listou esse local como uma opção alternativa para o caso de indisponibilidade do Hernando Siles.