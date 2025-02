Bahia contrata Seu Joelton, "segurança torcedor" demitido no Barradão

Seu Joelton, segurança que viralizou nas redes sociais - Foto: Divulgação | ECBahia

Após revelar que foi demitido em meio à proporção de vídeo nas redes sociais, em que aparece cantando uma música da torcida do Bahia durante o confronto contra o Barcelona de Ilhéus, no Barradão, Seu Joelton, segurança protagonista da situção, foi contratado, na tarde desta terça-feira, 18, pelo Tricolor.

Em postagem realizada, o Esquadrão de Aço, em parceria com o Viva Sorte Bet, patrocinadora máster do clube, anunciou que o funcionário passará a trabalhar nos jogos do cube na Arena Fonte Nova.

Além disso, Seu Joelton ganhará um curso de formação de segurança privada, ganhou uma camisa oficial da equipe e ainda foi convidado para assistir o duelo contra o The Strongest, marcado para a próxima terça-feira, 25, às 21h30, no camarote da Viva Sorte Bet na Arena Fonte Nova.

"Foi mexer com Seu Joelton... Agora ele tá com a gente! O Esquadrão e a Viva Sorte Bet exaltam a sorte de todos poderem ser Bahêa em qualquer lugar", diz trecho da publicação do clube nas redes sociais.

Confira: