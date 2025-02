"Dever de casa", diz treinador do The Strongest sobre jogo na Bolívia

Antônio Carlos Zago, treinador do The Strongest - Foto: Divulgação

O Bahia encara o The Strongest nesta terça-feira, 18, pela segunda fase da Copa Libertadores da América. O duelo será em La Paz, na Bolívia, com previsão de início para às 21h30, no Hernando Siles. Desta maneira, o treinador do Tigre concedeu entrevista e revelou as suas expectativas para o duelo.

O brasileiro Antônio Carlos Zago elogiou a equipe tricolor, detacando o investimento nesta janela de transferência. No entanto, revelou que o elenco do time boliviano está pronto e motivado, buscando marcar gols e fazer o dever de casa.

“Penso que o mais importante é fazer um gol, não necessariamente ganhar a partida. Primeiro fazer um, se possível, dois, três… Não é fácil, mas é isso que vamos buscar. Acredito que nos preparamos bem, fizemos o que tínhamos que fazer, em cima do que o Bahia pode propor também. Estamos prontos para esse grande jogo. Sabemos que do outro lado há uma equipe muito forte, que investiu muito dinheiro esse ano, mas temos jogadores motivados, que é o mais importante. Temos que fazer o dever de casa.

Zago foi anunciado pelo The Strongest no dia 13 de janeiro, tendo um período de pouco um mês e cinco dias até o duelo contra o Bahia. No entanto, apesar dos treinos, este será o primeiro jogo oficial da temporada do Tigre, enquanto o Esquadrão já soma 11 jogos, somando Baianão e Copa do Nordeste.