Garçom do Bahia, Ademir opina sobre o The Strongest: "Vão sofrer"

Ademir durante coletiva - Foto: Rafael Rodrigues/ EC Bahia

Um dos principais nomes do elenco do Bahia neste início de temporada, o atacante vem sendo escolhido pelo treinador Rogério Ceni e entregando resultado. Em cinco jogos como titular, o atleta soma um gol e cinco assistências.

Assim, deve estar entre os 11 titulares da partida contra o The Strongest, que ocorre nesta terça-feira, 18, pela segunda fase da Copa Libertadores. O Esquadrão, que já entrou em campo 11 vezes nesta temporada, irá enfrentar o Tigre, que ainda fará a sua estreia.

Apesar de jogar na altitude, em La Paz, na Bolívia, Ademir também destacou as dificuldades que os adversários terão pela questão física. Além disso, o atacante também ressaltou a força mental do grupo.

"A gente sabe da dificuldade que vai encontrar, principalmente pela questão da altitude, mas que a gente tenha tranquilidade, força mental e faça o nosso melhor. Consequentemente, o ritmo de jogo influencia sim, e que a gente tenha esse entendimento de jogo, entendimento do momento certo de atacar, o momento certo de baixar as linhas, que eles também vão sofrer com a questão física", disse o atacante.

O Garçom do tricolor na temporada também abordou os seus números neste início de 2025, afirmando não ter metas, apenas buscando ajudar o grupo a conquistar bons resultados.

“Prefiro não falar sobre metas e viver um jogo após o outro, desfrutar de cada oportunidade que tenho recebido, dar o meu melhor e ajudar consequentemente com gols e assistências para que a gente tenha bons resultados e conquistar coisas grandes nesta temporada”, garantiu o camisa 7.

Os números de Ademir podem crescer nesta terça, no duelo contra o The Strongest, que ocorre no estádio Hernando Siles, às 21h30. A partida terá transmissão exclusiva na Paramount.