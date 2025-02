Fortaleza x Vitória: saiba onde assistir e prováveis escalações

Duelo entre Vitória e Fortaleza em 2024 - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória entra em campo nesta quarta-feira, 19, diante do Fortaleza, pela 4ª rodada do grupo A da Copa do Nordeste. O duelo vale a liderança, tendo em vista que as equipes estão separadas por apenas um ponto. O mando de campo será do tricolor, no estádio do Castelão, com previsão de início para às 21h30.

O rubro-negro é o atual líder, com sete pontos somados, sendo duas vitórias e um empate até o momento. Na temporada, vem de uma longa sequência de invencibilidade, com 11 jogos em 2025. O time cearense, por sua vez, vem logo atrás, com seis pontos, vindo de uma derrota na última rodada. Além disso, também foi derrotado para o Ceará no estadual.

A última partida entre as equipes foi positiva para o Vitória, que, na 36ª rodada do Brasileirão 2024, aplicou 2x0 no Barradão e garantiu a permanência na elite do futebol brasileiro. O resultado também foi fator fundamental para que o Leão se classificasse à Copa Sul-Americana.

Provável escalação do Fortaleza: João Ricardo, Mancuso, Brítez, Kuscevic e Bruno Pacheco; José Welison, Pol Fernández, Pochettino, Marinho e Moisés; Lucero

Provável escalação do Vitória: Arcanjo, Cáceres, Neris, Halter e Jamerson; Baralhas, Willian Oliveira e Wellington Rato; Janderson, Matheuzinho e Lucas Braga.

Ficha técnica:

Horário: 21h30

Local: Castelão

Onde assistir: ESPN, Premiere e SBT