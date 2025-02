Copa do Nordeste: Vitória começa a prepararação visando o Fortaleza

- Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Horas após vencer o Jequié e garantir classificação às semifinais do Baianão, o elenco do Vitória mudou as atenções para a Copa do Nordeste.

O grupo deu início a preparação para o compromisso diante do Fortaleza, marcado para esta quarta-feira, 19, às 21h30, na Arena Castelão, pela 4ª rodada do regional.



Na tarde desta segunda-feira, 17, os atletas que participaram do duelo contra a ADJ foram submetidos a atividades de recuperação física na academia do clube.

O restante do elenco após o aquecimento, trabalharam posse de bola e realizaram jogos em campo reduzido. Por fim, aperfeiçoaram cruzamentos com finalização e chutes a gol, orientados pelo técnico Thiago Carpini.

A boa notícia é que o meia Matheuzinho e o volante Ricardo Ryller participaram de uma parte dos trabalhos. Já o atacante Carlos Eduardo começou a segunda etapa da fase de transição com o preparador físico assistente Diego Almeida.

O confronto na capital cearense é um confronto direto pelo grupo A da Lampions League. O Vitória lidera a chave com sete pontos somados, enquanto o Leão do Pici é o segundo colocado, com um ponto a menos.