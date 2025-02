"Me senti em casa", afirma Lucas Halter após estrear pelo Vitória

Lucas Halter é um dos zagueiros do elenco do Vitória - Foto: Marcello Góis / Ag. A TARDE

O zagueiro Lucas Halter iniciou sua trajetória no Leão da Barra. No último domingo, 16, o defensor estreou na vitória rubro-negra por 2 a 0 contra o Jequié, no Barradão, pela penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Baiano.



Halter elogiou a atuação coletiva do time e destacou que o objetivo de vencer em casa foi cumprido diante dos 10 mil rubro-negros presentes no Barradas.

"Parabéns pelo empenho da equipe. A gente sabia que era importantíssima essa vitória em casa para seguir vencendo na competição. É isso que importa. E com o apoio da torcida, foi muito bom hoje", disse inicialmente em entrevista pós-jogo.

Questionado sobre o sentimento em relação a estreia, Lucas Halter se mostrou satisfeito com o desempenho e com o apoio da galera colossal no Santuário rubro-negro.

"Eu me senti em casa. Me senti muito feliz. O apoio da nossa torcida durante os 90 minutos foi essencial. A gente soube impor o nosso ritmo desde o começo, fazer os gols e sair com a vitória que era o mais importante. Estão todos de parabéns", concluiu.

Com o resultado positivo no Baianão, o Leão da Barra lidera de forma invicta, com 18 pontos somados. Agora, o time vermelho e preto muda o foco e pensa na Copa do Nordeste.

A equipe faz confronto direto pela liderança do grupo A contra o Fortaleza, marcado para esta quarta-feira, 19, às 21h30, na Arena Castelão, pela 4ª rodada da Lampions League.