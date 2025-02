Ex-artilheiro do Vitória, Alerrandro é anunciado por clube russo

Alerrandro foi anunciado pelo CSKA, da Rússia - Foto: Divulgação

Artilheiro do Vitória e da Série A de 2024, o atacante Alerrandro foi anunciado pelo CSKA, da Rússia. Nesta segunda-feira, 17, o camisa 9 rescindiu com o Bragantino após pagar a multa e ficou livre no mercado.

Assim, seguindo o seu antigo desejo, irá jogar no futebol europeu. O CSKA é o atual 6º colocado do Campeonato Russo, com 31 pontos em 18 jogos feitos. Na equipe, Alerrandro deixará de lado o uso da camisa 9 e será o novo camisa 7.

O centroavante chegou ao Vitória em janeiro de 2024, conquistando o título do Campeonato Baiano, sendo artilheiro, com seis gols. No Campeonato Brasileiro, brilhou com o Vitória, especialmente no segundo turno, marcando 15 gols e sendo, ao lado de Yuri Alberto, artilheiro da competição. Ao todo, foram 52 jogos, 21 gols e sete assistências.

O desempenho gerou o interesse do Vitória na contratação em definitivo do jogador. No entanto, o rubro-negro e a equipe de Bragança Paulista não entraram em acordo, liberando o atleta.