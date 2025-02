Ademir mira "grande resultado" em duelo contra o The Strongest

Ademir durante coletiava de imprensa - Foto: Rafael Rodrigues/ EC Bahia

O Bahia se prepara para o maior desafio da sua história recente. Nesta terça-feira, 18, o Esquadrão enfrenta o The Strongest, pela segunda fase da Copa Libertadores da América, na Bolívia, às 21h30.

Desta maneira, o atacante Ademir foi escolhido para conceder a entrevista coletiva que antecede o duelo. O atleta, que vive em grande fase na temporada, projetou um "grande resultado".

"A gentre precisa aproveitar as oportunidades que tiverpara conduzir o jogo da melhor forma possível, com posse de bola e saber atacar no momento certo, para que a gente traga um grande resultado de lá, para no próximo jogo, decidir em casa", completou.

Ademir também foi questionado sobre o trio de ataque ideal para a partida, projetando que, independente do escolhido por Rogério Ceni, cada um deve entrar e fazer o seu melhor.

"A gente tem que estar sempre preparado para iniciar ou entrar no segundo tempo. Cada um que tiver a oportunidade de entrar em campo, que faça o seu melhor em prol do grupo, em prol do Bahia", opinou o atacante.

Na temporada, o camisa sete entrou em campo cinco vezes, sendo quatro delas como titular. No período, colaborou com um gol e cinco assistências. O atleta é um dos principais produtos de Ceni e foi questionado sobre o momento.

“Eu fico feliz por tudo que a gente vem construindo neste início de temporada. Prefiro não falar sobre metas e viver um jogo após o outro, desfrutar de cada oportunidade que tenho recebido, dar o meu melhor e ajudar consequentemente com gols e assistências para que a gente tenha bons resultados e conquistar coisas grandes nesta temporada”, finalizou Ademir.