Ceni compara Michel Araújo com Thaciano e elogia: "Equilíbrio ao time"

Michel Araújo em estreia pelo Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia se reforçou nesta janela de transferência, contratando grandes nomes do futebol nacional e internacional. Entre eles, o uruguaio Michel Araújo, que veio do São Paulo e somou os seus primeiros minutos com a camisa tricolor, neste sábado, 15, no triunfo por 1x0 contra o Barcelona, pela 8ª rodada do Baianão

O atacante vinha de uma série de lesões ainda vestindo a camisa da equipe paulista. No Esquadrão, seguiu a recuperação e conseguiu entrar na segunda etapa, atuando em 45 minutos.

O treinador Rogério Ceni avaliou a estreia do atacante, revelando ter lembrado do estilo de jogo de Thaciano, artilheiro do Bahia na temporada passada. Além disso, elogiou o atleta, comentando que ele agrega muito.

"Conheço bem o jogador, trabalhei com ele no São Paulo. Me lembra um pouco o Thaciano, um jogador que entrega em várias posições, que oferece equilíbrio para o time. Foi o primeiro jogo, vinha de muito tempo parado. Eu precisava ter uma noção da parte física dele. É um cara que agrega muito, compete muito, mas está defasado em posicionamento, ficou sem treinar, é normal. É um jogador que vai colaborar", disse o treinador.

O próximo jogo do Bahia será nesta terça-feira, 18, pela segunda fase da Copa Libertadores da América. O Esquadrão enfrenta o The Strongest na Bolívia, com previsão de início para às 21h30.