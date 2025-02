Vai sair? Carpini esclarece rumores após postagem de Matheuzinho

Carpini durante confronto contra o Jequié - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O técnico do Vitória, Thiago Carpini, quebrou o silêncio sobre os rumores envolvendo a possível saída do meia Matheuzinho. A especulação ganhou força após o anúncio oficial da venda de Wagner Leonardo ao Grêmio, que foi seguido por uma postagem enigmática do camisa 30 nas redes sociais.

A mensagem, com a frase “Aprenda: mudanças são bem-vindas e recomeços são necessários”, alimentou os rumores de uma possível saída do atleta.

Em entrevista após a vitória sobre o Jequié neste domingo, 16, o treinador foi direto ao abordar a situação de Matheuzinho. Carpini ressaltou as dificuldades que o clube enfrenta para encontrar jogadores das características do meia, mas preferiu "não entrar na possibilidade" de uma venda.

"Não só o Vitória tem dificuldade para achar o [jogador camisa] dez. O [camisa] dez e o nove poucos clubes têm. Não é fácil encontrar não. E são caros. Então temos que encontrar e dentro da nossa realidade. Mas não vou entrar nessa possibilidade. Matheusinho é do Vitória e tem contrato longo", disse.

Apesar de não descartar a possibilidade de transferência, como aconteceu com Wagner Leonardo, Carpini deixou claro que, no momento, não há nenhuma movimentação nesse sentido em relação ao jogador.

“Claro que pode acontecer, como aconteceu com o Wagner, mas em relação ao Matheusinho eu não sei de nada. Não trabalho com a possibilidade de não ter ele no elenco. A gente sofreria um pouco. Quando ele não está tem o Rato, que ainda não entregou tudo que pode, mas que eu confio muito e sei que vai entregar. A gente perderia um pouco, mas poderia ganhar por outro lado. Mas não trabalho com essa possibilidade. O torcedor pode ficar tranquilo", explicou o técnico.