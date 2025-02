Carpini avalia possível zaga titular após saída de capitão: "Satisfeito"

Carpini durante confronto contra o Jequié - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória venceu o Jequié neste domingo, 16, pela 8ª rodada do Campeonato Baiano de 2025, por 2x0, chegando aos 18 pontos e se isolando na liderança da competição. Com a classificação garantida, o Leão só precisará somar um pontos para avançar às semis na primeira colocação.

Em coletiva pós-jogo, o treinador Thiago Carpini avaliou o desempenho da equipe na partida, elogiando a defesa, que voltou a não sofrer gols após dois jogos. Com a saída do capitão Wagner Leonardo, que foi anunciado pelo Grêmio na sexta-feira, o comandante deu indícios de uma possível nova zaga titular.

"Eu não vejo problema em trabalhar com dois destros, eu acho que dois canhotos é que fica ruim, acho que fica muito torto. Foi uma dupla que funcionou, foi bacana hoje. Na parte defensiva, correndo para trás, foi pouco exigida, talvez pelo bom posicionamento, pela primeira pressão que hoje funcionou melhor que o jogo passado. Estou satisfeito com a performance defensiva hoje, um jogo sem tomar gols é importante", disse o treinador.

Na próxima rodada, o Vitória terá um adversário difícil, que joga na Série A do futebol brasileiro. Na quarta-feira, 19, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste, o Leão enfrentará o Fortaleza. No entanto, para além disso, os próximos três duelos serão fora de casa, o que foi questionado pelo técnico.

" A gente vem avaliando os adversários. O Fortaleza, querendo ou não, é o adversário mais fácil de ser estudado porque tem mais informações. Agora é trabalhar em cima de cada jogo, de cada competição, de cada momento, é um jogo importante, que vale a liderança do grupo", disse o treinador.

"É o calendário que a gente tá acostumado. Em alguns momentos ficamos incomodados e revoltados por não ter tempo de trabalhar tanto e poder ajudar mais os atletas com informação e ter um time cada vez mais ajustado e organizado, mas é o calendário, não vamos falar disso. A gente vai tentar fazer o que a gente tem feito em alguns momentos, muito vídeo setorizado, alguns vídeos individuais, treinamento sem tanta intensidade", projetou o treinador.

Após a chegada de reforços e saída de alguns titulares, como Wagner Leonardo e Lucas Esteves, o Carpini voltou a falar sobre a possibilidade de novas contratações. Em fala, o comandante afirmou que ainda não tem nada decidido e, caso haja boas oportunidades, o Vitória poderá, sim, ter novos nomes.

"O elenco nunca está fechado até que se fecha a janela. Se tiver boas oportunidades... O elenco segue como ele estava ontem, antes de ontem, semana passada: bem ajustado, bem encorpado, nível de competitividade dentro das posições ainda mais alto. Eu estou muito contente com os atletas que aqui estão", revelou o comandante da equipe rubro-negro.