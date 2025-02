Vitória vence Jequié e mantém liderança isolada no Baianão

Jogadores do Vitória comemorando gol - Foto: Victor Ferreira/ECVitória

Já classificado às semifinais do Campeonato Baiano de 2025, o Vitória entrou em campo neste domingo, 16, e conquistou mais um resultado positivo. Diante do Jequié, no Barradão, o Leão garantiu o placar de 2x0, com gols de Willian Oliveira e Janderson.

Com o resultado, a equipe rubro-negra vai aos 18 pontos somados, com cinco vitórias e três empates, também tendo o melhor ataque da competição, com 17 gols marcados e 13 de saldo. Na próxima rodada, o Leão só precisa empatar para garantir a liderança da competição, sem precisar depender de outros resultados.

O último duelo da primeira fase será diante do Atlético de Alagoinhas, no sábado, 22, às 18h30, no Carneirão. No entanto, antes volta a somar minutos na Copa do Nordeste, pela 4ª rodada. Na quarta-feira, 19, o Leão entra em campo diante do Fortaleza, no Castelão, às 21h30.

O Jipão, por sua vez, se mantém na 6ª colocação, com nove pontos somados. Ainda com chances de se classificar às semifinais, o ADJ recebe o Jacuipense no sábado, 22, às 18h30, no Waldomiro Borges.

Na partida, o Vitória foi superior nos dois tempos, chegando logo nos minutos iniciais com Janderson, que ficou perto de abrir o placar, mas parou no goleiro adversário. No entanto, não demorou para o Leão sair na frente. Em um belo passe de Gustavo Mosquito, Willian Oliveira marcou de cabeça.

Dois minutos depois, os torcedores presentes no Barradão voltaram a soltar o grito de gol. Em uma falha da defesa do Jequié, Janderson foi oportunista e, sem goleiro, mandou a bola para o fundo do gol.

O segundo tempo foi menos movimentado, apesar das boas defesas dos dois goleiros. Porém, o resultado foi definido na primeira etapa, com triunfo em 2x0 para o Vitória.