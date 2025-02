Liverpool vence e mantém liderança; Tottenham afunda United

Jogadores do Liverpool comemorando - Foto: Darren Staples / AFP

Com uma campanha irretocável no Campeonato Inglês, o Liverpool venceu o Wolverhampton por 2 a 1 neste domingo, 16, pela 25ª rodada, em Anfield, e recuperou os sete pontos de vantagem na liderança sobre o Arsenal, segundo colocado. Os gols foram marcados por Luis Díaz e Mohamed Salah; Matheus Cunha descontou para os Wolves.

O 'Reds' vinham de um empate frustrante contra o Everton, na última rodada. Na ocasião, o clássico encerrou em 2x2, com gol marcado nos acréscimos pela equipe mandante, 'roubando' dois pontos do atual líder.

No primeiro tempo, a jogada criada por Mohamed Salah terminou com Luis Díaz abrindo o placar, primeiro gol do atacante colombiano em 2025. Díaz também foi protagonista do 2 a 0, quando sofreu pênalti após um contato com o goleiro José Sá. Na cobrança, Salah não desperdiçou e aumentou a vantagem.

No segundo tempo, o Liverpool começou a ter dificuldades. O atacante brasileiro Matheus Cunha diminuiu para o Wolverhampton depois de driblar Ryan Gravenberch e superar o goleiro Alisson. No entanto, apesar da pressão, a equipe mandante conseguiu manter a vantagem.

Os próximos confrontos serão decisivos para o Liverpool: Aston Villa na quarta-feira, Manchester City no próximo domingo e Newcastle na semana que vem.

| Foto: Glyn KIRK / AFP

Tottenham vence e afunda Manchester United

No jogo que fechou a rodada, o Tottenham venceu por 1 a 0 o Manchester United, que caiu para a 15ª colocação, a pior da equipe na temporada. Esta foi a 12ª derrota dos 'Red Devils' na Premier League, que agora ficam um ponto atrás dos 'Spurs', do Crystal Palace e do Everton, seu próximo adversário.

O grande nome da partida foi do inglês Maddison, que marcou o gol do jogo aos 13 minutos, aproveitando um rebote do goleiro Andre Onana em finalização de Lucas Bergvall.