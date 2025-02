Michel Araújo sobre estreia no Bahia: “É uma felicidade muito grande”

Michel Araújo estreou com a camisa do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Contratado junto ao São Paulo, o meia uruguaio Michel Araújo foi o último dos reforços adquiridos pelo Bahia a estrear com a camisa azul, vermelha e branca. Ele entrou no segundo tempo do triunfo contra o Barcelona de Ilhéus por 1 a 0, no Barradão, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano.

Vale destacar que o meio-campista perdeu boa parte dos treinamentos da pré-temporada para se tratar de uma lesão muscular. Por consequência, não atuou nos primeiros jogos do Esquadrão em 2025.

Convocado por Rogério Ceni pela primeira vez, Araújo celebrou sua estreia pelo Bahia e enalteceu o trabalho em equipe no resultado positivo contra a Onça Pintada de Ilhéus.

“É uma felicidade muito grande. Demorei alguns jogos para estrear, mas estou muito feliz por participar desse grande clube, dessa grande instituição. Fizemos um bom jogo, trabalhando com os meninos para ajudar”, disse Araújo em entrevista a TVE Bahia.

Agora o tricolor pensa na Liberta. O importante compromisso diante o The Strongest está marcado para esta terça-feira, 18, às 21h30, no estádio Hernando Siles, em La Paz, válido pela partida de ida da Pré-Libertadores.