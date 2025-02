PM explica demora na saída da torcida do Bahia do Barradão

Torcida do Bahia teve que esperar liberação da PM para deixar o Barradão - Foto: Reprodução Redes Sociais

A Polícia Militar explicou o motivo pelo qual agentes da corporação impediram a saída dos torcedores do Bahia das imediações do Estádio Manoel Barradas, o Barradão, na noite de sábado, 16, após o duelo do Tricolor de Aço contra o Barcelona de Ilhéus.

“Conforme informado pelo Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe), a medida foi preventiva, consistindo na permanência temporária da torcida no estádio até que o efetivo de escolta fosse devidamente mobilizado, garantindo a circulação segura de todos”, informou a PM e nota enviada ao Portal A TARDE.

Relatos de torcedores nas redes sociais apontavam que o motivo para a demora na liberação se deu por conta de supostas emboscadas que estariam sendo planejadas pela torcida do Vitória.

A partida de ontem marcou o retorno da torcida do Esquadrão ao Barradão após sete anos. Ao todo, 4.834 pessoas estiveram presentes. O jogo foi o último antes da estreia do Bahia na Libertadores. O time vai jogar contra o The Strongest, da Bolívia, na próxima terça-feira, 18, no Estádio Hernando Siles, na cidade de La Paz.