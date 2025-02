Bahia x The Strongest: ingressos para jogo na Fonte estão esgotados

Fiel torcida do Bahia promete lotar a Arena Fonte Nova para jogo contra o The Strongest pela Libertadores - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Através de comunicado divulgado na manhã deste domingo, 16, o Bahia informa que a carga de ingressos disponibilizados pela Conmebol para o jogo contra o The Strongest, na Arena Fonte Nova, pela partida de volta da Pré-Libertadores da América, está esgotada.

De acordo com o informativo do Esquadrão de Aço, as vendas acabaram em menos de uma hora de comercialização e que foi feita de forma exclusiva para sócios do clube.



Ainda segundo a nota, o clube busca autorização da entidade que gere o futebol Sul-Americano para vender uma nova carga de entradas.

Seriam disponibilizados os bilhetes que estão destinados para ações comerciais e institucionais da competição, dentro da capacidade da Fonte Nova.

Vale salientar que existem vagas para os setores especiais do estádio, caso do Esquadrão Zone e da Arena Kids, espaço reservado para crianças.

Bahia e The Strongest se enfrentam em Salvador no próximo dia 25 de fevereiro, uma terça-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova.