Suposta emboscada e tiros em saída da torcida do Bahia do Barradão; assista vídeo

Um grande número de policiais militares se dirigiram para o estacionamento do Barradão - Foto: Reprodução Redes Sociais

O policiamento precisou ser reforçado nos arredores do Estádio Manoel Barradas, o Barradão, na noite deste sábado, 15. A casa oficial do Vitória, foi palco do duelo entre Barcelona e Bahia, válido pelo Campeonato Baiano.

Porém, o jogo que celebrou o retorno da torcida do Tricolor de Aço ao estádio, após sete anos, foi marcado pela violência. Segundo relatos que chegaram ao Portal A TARDE, torcedores do Bahia foram impedidos de sair das imediações do equipamento após a partida pela Polícia Militar. A medida teria sido adotada pela corporação porque os agentes tiveram conhecimento de emboscadas supostamente planejadas pela torcida Rubro-Negra.

Outros relatos apontam ainda que uma confusão aconteceu em um dos estacionamentos do Barradão e tiros teriam sido ouvidos. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver um grande número de policiais militares indo em direção ao local. Não há notícias sobre feridos.

A reportagem entrou em contato com a PM e aguarda posicionamento.

Assista vídeo: