João Fonseca vence, faz história e vai à final do ATP de Buenos Aires

João comemorando vitória - Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Uma das principais promessas do tênis, João Fonseca voltou a fazer história e avançou à final do ATP de Buenos Aires. Na tarde deste sábado, 15, o brasileiro venceu o sérvio Laslo Djere por 2 sets a 1, com parciais de 7/6, 5/7 e 6/1.

Um busca do seu primeiro título na ATP Tour, João espera o vencedor do duelo entre da semifinal entre o argentino Francisco Cerúndolo e o espanhol Pedro Martínez, que ocorre ainda neste sábado. A decisão está prevista para o domingo, 16, às 16h.

Com o resultado, o tenista se torna o brasileiro mais jovem a avançar à uma final no profissional, deixando, inclusive, Gustavo Kurten para trás. Além disso, é o 10° mais novo da história a conquistar o feito.

No início do ano, ao disputar e vencer a primeira rodada do Australian Open, João já havia entrado no top-100 do ranking. No entanto, com a vitória na semifinal, o carioca já está na 74ª colocação.