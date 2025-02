Bahia vence no Barradão após 5 anos e encosta na liderança do Baianão

Jogadores do Bahia comemorando - Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde.

O Esporte Clube Bahia enfrentou o Barcelona de Ilhéus neste sábado, 15, pela 8ª rodada do Campeonato Baiano de 2025, e venceu pelo placar de 1x0, no Barradão. O gol de Willian José, segundo com a camisa tricolor, garantiu ao Esquadrão os três pontos, encostando na liderança da competição, com 15 pontos.

O resultado coloca o Bahia na 2ª colocação na tabela, atrás apenas do Vitória, com a mesma pontuação, mas à frente no critério de desempate. No entanto, enquanto o tricolor já soma oito jogos disputados, o Leão ainda entrará em campo na rodada, neste domingo, contra o Jequié.

Vale lembrar que, com o triunfo, o Bahia volta a vencer no Barradão após cinco anos. O último resultado positivo havia sido na primeira fase do Baianão de 2020, quando aplicou 2x1. Desde então, foram cinco jogos, com três derrotas e dois empates.

Na próxima rodada, o Esquadrão entra em campo diante da Juazeirense, na Arena Fonte Nova. O duelo será no sábado, 22, às 18h30.

O Barcelona, por sua vez, segue com os nove pontos, estando apenas na 6ª colocação, após finalizar a edição de 2024 na 3ª colocação. No último duelo da 1ª fase, a Onça visita o Porto, no sábado, 22, às 18h30, já sem chances de classificação.

O duelo foi o último confronto do Esquadrão antes do principal compromisso deste início de temporada. Na terça-feira, 18, enfrentará o The Strongest, na Bolívia, pela segunda fase da Copa Libertadores da América. O duelo de ida tem previsão de início para às 21h30.

Na partida, o Esquadrão iniciou melhor, criando boas oportunidades e gerando perigo para a defesa do Barcelona. No entanto, foi apenas aos 37 minutos que o reforço Willian José abriu o marcador. Na jogada, o meia Rodrigo Nestor encaixou um belo passe da esquerda, proporcionando um ótimo cabeceio do atacante.

Na segunda etapa, a Onça até pressionou, mas não gerou perigo para o goleiro Denis Júnior, escolhido pelo treinador Rogério Ceni. A ausência de gols também foi para o lado do tricolor, que, apesar de boas oportunidades e grandes defesas da equipe de Ilhéus, não voltou a balançar as redes.