Baiano, Uri Valadão é campeão do Mundial de Bodyboarding

Uri Valadão é campeão de Bodyboarding - Foto: Divulgação/ @urivaladão

Representado o estado da Bahia no mundial de Bodyboarding, o soteropolitano Uri Valadão, de 38 anos, mostrou toda a sua qualidade na primeira etapa da competição e conquistou o título, no Marrocos. Com o resultado, o atleta também garante a primeira colocação do ranking.

O título confirma o nome do baiano na história da modalidade, se mantendo em alto nível há mais de 17 anos, quando, em 2008, chegou ao topo do ranking em 2008 quando foi campeão do circuito mundial.

Na manhã desta sábado, ao disputar a semifinal da competição, Uri realizou manobras perfeitas e garantiu a nota 10 dos jurados. "Deve ser uma pontuação enorme. Foi uma loucura, pessoal. Ele voou. Deve vir um 10", disse um comentarista após a manobra do baiano.

"Sem palavras pra descrever este momento! Obrigado", escreveu Uri após conquistar o título.