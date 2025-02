Ex de Neymar é apontada como novo affair de Vinicius Júnior; conheça

A modelo espanhola Victoria Ruiz - Foto: Reprodução | Instagram

Tudo indica que Neymar e Vinicius Júnior não têm em comum apenas o talento para o futebol, mas também relacionamento com a mesma mulher. Isso porque a modelo espanhola Victoria Ruiz, que já teve um breve relacionamento com o jogador do Santos, é apontada como affair do atacante do Real Madrid.

Os rumores de affair entre Victoria Ruiz e Vinicius Júnior são recentes. Recentemente, ela assistiu de perto a partida entre Real Madrid e Atlético Madrid e compartilhou nas redes sociais cliques em que veste uma camisa que estampa o nome do jogador brasileiro, bem como seu autográfo. Ela assistiu de perto de campo o clássico, em área reservada a convidados.

Em 2022, Victoria Ruiz foi apontada como affair de Neymar, enquanto o brasileiro ainda atuava no Paris Saint-Germain. Ela chegou a acompanhar de perto as partidas do brasileiro na capital francesa. No entanto, o relacionamento nunca foi assumido.

Nas redes sociais, Victoria Ruiz esbanja uma vida de luxo, com fotos de viagens internacionais e marcando presença em eventos importantes. Ela soma mais de 288 mil seguidores no Instagram e 154 mil seguidores no TikTok.