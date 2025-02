Estádio de Pituaçu - Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

O Estádio de Pituaçu pode ser concedido à iniciativa privada. O Governo da Bahia estuda duas alternativas para o objetivo: a chamada Parceria Público-Privada (PPP) ou processo de concessão.

"Nós temos um projeto para ver se viabiliza. Quem sabe tivesse vendido uma pacote para fazer uma PPP com o estádio. O setor privado tem mais criatividade [em alternativas de gestão]. Se esse estádio estivesse com a gente, do Governo da Bahia, nós encontraríamos dificuldade em fomentar eventos. [...] Se a gente tem direito a umas cotas de jogos, umas cotas de bilheteria, quem ganha com isso é o futebol baiano", explicou o governador Jerônimo Rodrigues (PT), em coletiva na segunda-feira, 10.

O Estádio de Pituaçu, cujo nome oficial é Estádio Metropolitano Governador Roberto Santos, tem capacidade para capacidade para 32.157 espectadores. Ele já foi usado como entro oficial de treinamento durante a Copa do Mundo FIFA de 2014.

Alternativas

A Parceria Público-Privada (PPP) caracterizada pelo contrato de longo prazo entre um ente público e uma parte privada, para o desenvolvimento e gestão de bem, a exemplo do Estádio de Pituaçu, ou serviço público. Neste cenário, o agente privado arca com a responsabilidade da gestão ao longo da 'vida' do contrato, sendo que a remuneração nos envolvidos no contrato tem relação com o lucro obtido com o fomento de eventos, a exemplo dos que poderão ser realizados no espaço esportivo da capital baiana.

Já o processo de concessão do estádio irá ocorrer se o Governo da Bahia optar por fazer a transferência da gestão para uma empresa privada, que passa a ter o direito de explorar algo que normalmente seria da sua responsabilidade. Um exemplo está na concessão de uma rodovia para uma empresa privada.