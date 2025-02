Feira de Santana recebe I Etapa do Campeonato Baiano de Ranch Sorting

O Ranch Sorting é uma prova de velocidade e foi introduzido no Brasil em 2008, - Foto: Divulgação

Acontecerá nos dias 21 e 22 de fevereiro, no Rancho Conquista/NV , localizado no distrito de São José, em Feira de Santana, a I Etapa do Campeonato Baiano de Ranch Sorting 2025. Com a aproximação do Campeonato Baiano de Ranch Sorting (CBRS) 2025, serão reunidos competidores de diversas cidades da Bahia para o evento.

O Ranch Sorting é uma prova de velocidade, que consiste em dois cavaleiros apartarem e transferirem dez cabeças de gado de um curral para o outro numa sequência de ordem crescente determinada pelo sorteio do juiz. O tempo máximo é 60 segundos e vence a dupla que completar a prova no menor tempo.

Com uma programação intensa, a competição terá início na sexta-feira, 21 , das 17h às 22h, e continuará no sábado, 22, das 8h às 21h. O CBRS 2025 contará com disputas em diversas categorias, incluindo: Amador Principiante; Amador Light; Amador e Aberta.

Além das categorias do campeonato baiano, o evento também terá disputas de categorias oficializadas da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM).

"As provas oficializadas são de suma importância para o crescimento, fomento, visibilidade e valorização tantos dos atletas, quanto dos animais e criadores, pois trazem abrangência nacional ", destaca Georgia Ortega, presidente da Associação Baiana de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABCQM).

Além das provas, o evento será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Agenda do Cavalo, garantindo que todos da Bahia e do Brasil possam acompanhar o evento. O público presente contará com um telão de LED com transmissão de lance das competições e um espaço para gastronomia artesanal da hamburgueria Embrasando .