Fenagro impulsiona a criação do cavalo Quarto de Milha na Bahia

Georgia Ortega, presidente da Associaçāo Baiana de Cavalo Quarto de Milha - Foto: Olga Leiria /Ag. A TARDE

A 33ª Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), que ocorre no Parque de Exposições de Salvador, se consolidou como um dos principais eventos do setor agropecuário do Norte e Nordeste. Em sua programação, o evento reúne exposições de animais, leilões, shows e uma série de atividades voltadas para o público, com destaque para a presença do Cavalo Quarto de Milha, que tem ganhado cada vez mais espaço na Bahia.

Durante a visita ao Casa A TARDE, na tarde desta terça-feira, 3, a presidente da Associação Baiana de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABCQM), Georgia Ortega, ressaltou o papel fundamental da Fenagro para o crescimento da raça. Segundo Ortega, o evento tem sido crucial para fomentar a criação e o desenvolvimento do Quarto de Milha na Bahia e no Nordeste.

| Foto: Olga Leiria /Ag. A TARDE

“Hoje o Quarto de Milha é tido como a raça mais versátil do Brasil. Muito famoso por sua grande velocidade, ao longo dos anos, foram desenvolvidas linhagens de trabalho, conformação, velocidade e rédeas. A Associação Brasileira do Quarto de Milha (ABQM) abrange 22 modalidades com esse cavalo, sendo a maioria delas originadas nos Estados Unidos. O Quarto de Milha é a raça que mais cresce no Brasil, seja em número de criadores ou em número de animais. A Bahia, hoje, é a segunda maior potência do Nordeste em criação de Quarto de Milha, e através da Fenagro, que traz patrocinadores, famílias, movimento e o aumento da cadeia econômica, conseguimos fomentar ainda mais a raça”, afirmou Georgia Ortega.

Leia mais:

>> Coordenador comemora Fenagro após hiato: "Início de grandes edições"

>> Veja cuidados essenciais dos animais antes das competições esportivas

>> Empreendedoras baianas destacam cosméticos e fitoterápicos na Fenagro

A Bahia ocupa atualmente o segundo lugar no Nordeste em termos de criação de Cavalo Quarto de Milha, um feito que coloca o estado em destaque no cenário nacional. O evento, que segue até o dia 8 de dezembro, é uma vitrine para o setor, não apenas com a exibição de animais, mas também com o potencial de atrair novos investimentos e fortalecer a cadeia produtiva.

A Fenagro, que espera receber mais de 100 mil visitantes, se firma como um espaço de grandes oportunidades para os criadores e empresários do setor agropecuário, além de contribuir de forma significativa para o desenvolvimento da pecuária e da economia local.

Assista a entrevista de Georgia Ortega na Casa A TARDE

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.