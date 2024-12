Veja cuidados essenciais dos animais antes das competições esportivas

Alimentação equilibrada, hidratação e passeios: Veja cuidados dos animais antes das competições - Foto: Carla Melo | Ag. A Tarde

Os cuidados com os animais antes das competições e julgamentos vão além limpeza e troca de feno para o descanso das variadas raças que compõem a maior feira de Agropecuária do Norte/Nordeste e a quinta maior feira de agropecuária do Brasil, a Fenagro (Feira Nacional de Agropecuária da Bahia), que acontece até o dia 8 de dezembro, no Parque de Exposições.

É preciso que os animais tenham uma alimentação balanceada e uma troca regular de água durante a passagem durante a feira, mas o preparo dos animais começa muito antes da chegada no Parque. Caian é cuidador do Mangalarga Marchador do tipo castrado, do Hara Costa dos Lagos, em Conceição do Coité. Ele conta que a “estrela” precisa ter até um tipo específico de palha para dormir.

“O cuidado da gente vem de casa. Temos uma equipe que vai desde o tratador, o ferrador, até o baieiro. O cuidado está em uma cama boa onde usamos a maravalha ou a palha de arroz para preservar a casca e o pelo do cavalo. Além disso, os animais precisam de uma suplementação boa, com um tipo de sal. Quando a gente faz um treinamento intenso, medimos a quantidade de soro para manter nosso cavalo atleta no topo”, explica o tratador.

Assim que chega no parque, o cavalo precisa se hidratar após horas de viagem. Para isso, os cuidadores colocam os animais na baía e usam soro e eletrólitos. “Ele vai para o feno e depois vai comer ração, com sempre a água à vontade e limpa. Sem contar o estresse que a exposição causa nos animais porque não é esse o ambiente dele. Quando isso acontece, colocamos um cabresto nele e andamos com ele pelo parque para ver o ambiente e se alimentar melhor”, continua ele.

Leia mais:

>> Empreendedoras baianas destacam cosméticos e fitoterápicos na Fenagro

>> Fenagro 2024: premiação avalia raças Potro Mirim e Potro Jovem

>> Fenagro: Bacelar detalha espaço da Setur em Salão Internacional

O mesmo método de cuidado é dado às éguas, que também competem na feira. Bruno também é tratador e trouxe de Retirolândia três categorias de égua para competir na exposição: a égua de marcha batida, égua jovem e o égua adulta de marcha batida.

Caian e Bruno | Foto: Carla Melo | Ag. A Tarde

“Os animais precisam de cama boa, uma alimentação adequada e uma observação bem frequente por causa da desidratação. Às vezes suja água, não quer beber, se desidrata e acaba ficando um pouco mal. Os cuidados são os mesmo”, finaliza Bruno.

Por outro lado, os bovinos também precisam de um cuidado específico, principalmente aqueles que são bem valorizados, como o Senepol, uma raça de gado de corte, desenvolvido na Ilha Caribenha de St. Croix.

“As raças do Senepol são muito resistentes à nossa região. Estamos sempre trocando as águas dos animais e os alimentando com selagem. Também são raças que se estressam muito fácil com muita movimentação e com sons altos. A gente costuma evitar o estresse dos animais pedindo que as pessoas não os toquem muito quando estão assim”, disse Adailton Santana, tratador da raça de Senepol.