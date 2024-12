Empreendedoras baianas destacam cosméticos e fitoterápicos na Fenagro

Joana Laurithania Batista da Silva, 40 anos - Foto: Edvlado Sales / Ag. A TARDE

A maior feira agropecuária do Norte-Nordeste, a Fenagro, chegou ao seu quinto dia nesta terça-feira, 3, no Parque de Exposições, em Salvador, e vai até o dia 8 de dezembro. O evento conta com uma programação extensa com opções para todos os gostos. Além disso, a feira serve como uma oportunidade para empreendedoras do interior da Bahia exporem seus negócios.

Esse é o caso de Joana Laurithania Batista da Silva, 40 anos, que é co-fundadora da Made in Rudado Cosméticos, um empreendimento ferido por mulheres. “Sou eu e minha irmã. A Made in Rudado veio de uma inspiração das mulheres da Fazenda Rurado, que fica no município de São Domingos, que tem pouco mais de oito mil habitantes. A gente resolveu lançar esse empreendimento inspirado também nas plantas da Caatinga, que é um bioma único do Brasil”, disse ela em entrevista ao Portal A TARDE.

Joana deu detalhes da produção dos cosméticos. Ela e a irmã lançaram linhas de shampoo, condicionador e máscara de hidratação com o extrato do mandacaru, por exemplo. “A gente tem um óleo vegetal de licuri, sabonetes fitoterápicos também com plantas da Caatinga. Temos sabonetes de aroeira-do-sertão, que também é típica da Caatinga. Tem também sprays de ambiente, sabonetes de palma forrageira. Essa é a primeira marca de cosméticos no Brasil a lançar produtos com o extrato da palma”, ressaltou.

A empreendedora contou que a palma é um vegetal subutilizado no interior. “Ela é um cacto também típico aqui da Caatinga, que também no México, e foi conhecendo os produtos do México que a gente resolveu também lançar nossos produtos. A palma é um cacto bem parecido com a babosa e é encontrada com mais facilidade. Ele se dá de forma espontânea no meio da caatinga e é subutilizado. Geralmente, lá na região onde moramos, o pessoal utiliza apenas para dar comida ao gado na época de estiagem”. Na oportunidade, ela contou que está estudando outros produtos para lançar com a palma, mas, no momento, o foco é o lançamento de uma linha com o óleo de licuri.

A Made in Rudado Cosméticos foi para a Fenagro depois de um convite da Secretaria de Política para as Mulheres (SPM). “A gente vê a oportunidade de não só comercializar, mas também de apresentar o nosso produto, das pessoas conhecerem, de conhecer as nossas redes sociais. A gente está lançando agora também um site. Então, a gente vem com essa intenção das pessoas conhecerem mais os nossos produtos, saber como é que existe a Made in Rudado, que são produtos naturais, feitos por mulheres, produtos veganos”, completou.

Também a convite da SPM, a agricultora Ionilia da Silva Conceição, de 39 anos, do Quilombo do Gamba, em Entre Rios, viajou para Salvador para expor seus produtos na feira. “Nosso empreendimento se chama Farmácia Verde e surgiu em 2016, quando recebemos a visita de um médico naturopata chamado que foi lá incrementar mais ainda os nossos saberes ancestrais”, detalhou.

Ela continuou: “A Farmácia Verde está aqui para que o povo tenha o conhecimento que a gente pode tirar da natureza não só o sustento, como o meio de sobrevivência, e também a gente pode conseguir obter a cura. [...] Criamos várias linhas fitoterápicas”.

"Criamos também o óleo fitoterápico para massagem e o óleo capilar anti queda e anticaspa, criamos também a linha cosmética como sabonete com vários sabores. Ervas, sabonetes medicinais, para obter também o resultado desejado, tanto em líquido como em barra. Criamos também o shampoo em barra, que é uma novidade no mercado, e criamos também a linha do sabonete de barbatimão, que é um sabonete anti fungos, e criamos também a linha do fitoterápico para cada tipo de patologia, seja ela circulação, seja ela para o pâncreas, seja ela para o diabético, seja ela para a prevenção de câncer de nódulo mioma, para a próstata também, a prevenção do câncer de próstata, e é isso. E assim, o bom disso tudo é que esse estudo aconteceu em 2016, depois fomos para a aula prática e já fazendo o teste com resultados positivos", finalizou.

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é uma realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.