Fenagro 2024: premiação avalia raças Potro Mirim e Potro Jovem

A maior Feira Nacional da Agropecuária do Norte-Nordeste (Fenagro), contou em sua programação com uma competição para avaliar as raças Potro Mirim e Potro Jovem. No julgamento, são avaliadas a marcha e a morfologia do animal. Ao Grupo A TARDE, o Inspetor técnico da raça Manga-larga Marchador, José Augusto Simões, explicou como funciona a avaliação veterinária dos animais na pista de julgamento.

“Minha função aqui é fazer a identificação primeiro do animal com a leitura do chip e logo depois da identificação ver se o animal tem algum problema que o desclassifique de participar do julgamento, como prognatismo, com alguma lesão no casco, lesão nos membros, problema nos olhos, nas orelhas também, alguma simetria que ele tem no corpo, ele é impedido de participar e também avalio o temperamento".

O jurado Carlos Augusto, explicou o processo de julgamento da morfologia e da marcha dos animais para a classificação.

“São muitas coisas envolvidas, mas de cara a gente já tem que avaliar a qualidade da expressão e da caracterização racial, comparando todos entre si, mas todos com o padrão da raça. Além disso, também já no início do campeonato, a gente já tem que avaliar a qualidade do passo, a dinâmica e qualidade do que o animal realiza, o passo já dá um indicativo muito bom do que esse animal pode fazer na marcha, porque a gente sabe que a marcha é um passo acelerado”

“Então a gente avalia o conjunto de frente, tronco e membros. Os membros têm um peso um pouco maior do que o tronco, e o tronco tem um peso um pouco maior do que o conjunto de frente. Então, nessa ordem, o cavalo a gente avalia de baixo para cima e de trás para frente. Os membros são mais importantes do que tronco, que são mais importantes do conjunto em frente, sempre considerando que é no conjunto em frente que está a expressão racial.

“A expressão está muito ligada à cabeça, então quando você avalia uma raça de cavalo, pela cabeça você já fala que raça é esse animal. São muitas coisas envolvidas e a gente tem que avaliar isso tudo para poder classificar de primeiro a último e buscar sempre a classificação mais justa”.

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.