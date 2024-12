Coordenador comemora Fenagro após hiato: "Início de grandes edições"

Paulo Guedes, coordenador técnico da Fenagro e presidente da Bahiapesca - Foto: Reprodução | A TARDE Play

A 33ª edição da Fenagro está marcada por novidades e uma rica programação até o próximo domingo, 8, no Parque de Exposições de Salvador. O A TARDE entrevistou Paulo Guedes, coordenador técnico da Fenagro, que em conversa com as jornalistas Carla Melo e Mônica Carvalho, nesta terça-feira, 3, celebrou a retomada da Fenagro após anos de hiato.

“Ficamos 4 edições sem realizar a Fenagro, o que equivale a quase 5 anos. Com essa parceria do Governo do Estado e o A TARDE, com os criadores, retomamos essa Fenagro com muita garra e muito trabalho. Graças a deus está correndo tudo dentro da perfeita ordem e a abertura foi muito bonita. Espero que essa edição seja o início de novas grandes Fenagros, como no passado. Já conseguimos colocar aqui até 6 mil animais, 32 raças e quase todos os estados da federação já participaram. É muito gratificante ver essa retomada”, disse.

Guedes relembrou as edições passadas e o antigo nome da Fenagro antes de 1988. “Antes era Exposição Estadual de Animais, na qual eu participei da última edição com esse nome. Só foi numa crescente, a gente divulgou a Fenagro em todos os estados do país e até no exterior. Tivemos delegações de outros países, principalmente do Mercosul, mas também da Europa. Continuamos hoje no stand do Governo do Estado, que tem os consulados presentes aqui com a gente”, completou.



Um dos stands presentes no evento é a Vila da Cachaça, idealizada por Guedes e outros produtores da bebida. Dentro dela, o público pode conhecer as cachaças baianas e também um roteiro de alambiques na Chapada Diamantina.

“Tem a Rota da Cachaça da Chapada, lá concentra os melhores produtores de cachaça, tem vários rótulos e juntos você pode fazer literalmente o roteiro, que é a rota. O turista pode ir conhecer os alambiques. Temos hoje alambiques com hotel, outros divertimentos como a Cachoeira do Buracão, que tem hoje a maior tirolesa da América Latina. É uma criação desse produtor da cachaça 'Cachoeira do Buracão'. Temos outras como 'Caraguataí', 'Princesa da Chapada', 'Abaíra', 'Serra das Almas'. São 14 rotas”, afirmou o coordenador técnico.

Nesta terça começou o julgamento de raças, onde são avaliadas a marcha e a morfologia do animal. Paulo Guedes destacou aquelas que estão presentes no evento.

“Hoje começamos o julgamento da raça Manga-larga Marchador que, dentro dos equinos, é a raça com maior número de animais, mais de 400. E com a raça Nelore, a raça mais difundida no Brasil, produtora de carne. No rebanho brasileiro, 80% é formado pela raça Nelore ou seus cruzamentos. É uma raça muito importante na economia, na participação de produção de carne. Temos também caprinos e ovinos bastante representados, aproximadamente 900 animais. Temos as raças leiteiras Gir e Girolando. Está acontecendo o concurso leiteiro, uma competição para ver a vaca que produz mais lente e mostrar o potencial. O Girolando é uma raça formada do cruzamento do Gir com a raça holandesa chamada Máquina de Produzir Leite, a raça que mais produz leite no mundo”, detalhou.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é uma realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.