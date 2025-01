Campeonato Baiano de Vaquejada dará mais de R$ 2 milhões em prêmios

Vaquejada é considerada a maior modalidade praticada pela raça no estado e no Nordeste - Foto: Reprodução | Dinheiro Rural

Um grupo de donos de parque deu início no mês de janeiro aos preparativos para o Campeonato Baiano de Vaquejada (CBV), que vai movimentar o setor da raça de quarta de milhas do Brasil. O evento acontece em parceira da Associação Baiana de Criadores de Cavalos Quarto de Milha (ABCQM), em parceria com a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Quarto de Milha (ABQM).

Considerada a maior modalidade praticada pela raça no estado e no Nordeste, o evento vai ser realizado em 11 etapas, em diversas cidades baianas. A primeira acontecerá entre 15 e 19 de janeiro, no Parque Ana Cristina, em Camacã.

Confira as fases abaixo:

1ª etapa: 15 a 19 de janeiro - Parque Ana Cristina, em Camacã

2ª etapa: 22 a 26 de janeiro - Parque Gilton Guimarães, em Esplanada

3ª etapa: 6 a 9 de março - Haras G8, Inhambupe

4ª etapa : 27 a 30 de março - Parque Otacílio Bereu, Conceição do Coité

5ª etapa: 24 a 27 de abril - Arena Zé Cordeiro, Vitória da Conquista

6ª etapa: 01 a 04 de maio - Parque TR Agropecuária, Luiu

7ª etapa: 14 a 18 de maio - Parque 3 Marias, Cabaceiras do Paraguaçu

8ª etapa: 20 a 24 de agosto - Arena Vital, Castro Alves

9ª etapa: 02 a 05 de outubro - Parque Laudano Filho, Pojuca

10 ª etapa: 16 a 19 de outubro - Parque Miguel da Hora, Jaguaquara

11ª etapa: 03 a 07 de dezembro - Parque Nossa Senhora de Fátima, Praia do Forte

O evento é um retorno de eventos com categorias oficializadas pela ABQM e pela Associação Brasileira de Vaquejada (ABVAQ), e inicia o ano com a categoria Derby. Todos os animais premiados serão pontuados.



“São 11 etapas, que serão realizadas de maneira organizada e através da pontuação pela ABQM e pela ABVAQ. A Bahia é uma grande potência da Raça, com animais pontuando conseguiremos fazer com que os campeonatos do estado tenham abrangência nacional”, disse Georgia Ortega, presidente da ABCQM.