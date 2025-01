Fenagro arrecada 4 toneladas de alimentos e distribui para instituições

- Foto: Divulgação | Centro Espírita Mensageiros da Luz

A Fenagro (Feira Brasileira de Agropecuária da Bahia) aconteceu entre os dias 29 de novembro e 7 de dezembro e deixou um saldo positivo tanto para o setor de agropecuária, agricultura, ciência, educação, quanto também para o meio social.

Nos dias 2 e 3 de dezembro, o evento, realizado pela On Line e Grupo A TARDE, arrecadou 4 mil toneladas de alimentos, que abasteceram 300 famílias da entrada à maior feira de agropecuária do Norte/Nordeste e a quinta maior feira de agropecuária do Brasil. A entrada gratuita ao evento nos dois dias foi mediante à doação de alimentos não perecíveis.

Os alimentos foram entregues ao Centro Espírita Mensageiros da Luz - Casa de Arapiraca, que distribuiu para seis instituições de caridade, entre elas o Lar São Francisco de Paula, abrigo São Gabriel, Lar Frei Lucas, Lar de Idosos Coração de Cristo, Caasah e Lar Projeto de Deus. Cada entidade recebeu 1 tonelada de alimento.

Segundo o Centro Espírita Mensageiros da Luz, as instituições receberão as cestas básicas sempre no último sábado de cada mês. “Fomos agraciados, de modo que nos meses de dezembro e janeiro geralmente recebemos poucas doações”, disse a instituição.

Como ajudar:

Lar São Francisco de Paula

Doações através do contato: (71) 3312-6623

Abrigo São Gabriel

Banco do Brasil:

Agência: 0904-0

Conta corrente: 110000-9

Banco Bradesco:

Agência: 3553-0

Conta Corrente: 0049235-3

OUTROS (material de construção, fraudas ou qualquer outro tipo de doação):

Endereço: Rua da Boa Viagem, nº 161 (antigo nº 6) – Boa Viagem – Cidade Baixa

CEP: 40.414-610, Salvador (BA); Telefones: (71) 3314-8276 e (71) 9999-8783

Lar Frei Lucas

Caixa Econômica Federal

Agência: 0991

Operador: 003

Conta Corrente: 1577-0

Doações de alimentos, fraldas geriátricas (M e G), produtos de limpeza, medicamentos. Horários de Visitas: Diariamente, inclusive sábados e domingos de 09h às 17h. Outros Horários, fale com Frei Florisvaldo em (71) 3207.7033.

Lar de Idosos Coração de Cristo

Doações de alimentos, fraldas geriátricas, móveis, materiais de limpeza, roupas de cama e etc. através de contato (71) 98890-9539

CAASAH

Caixa Econômica Federal

Conta nº 3283-5

AG. 0062-03 – Calçada

Banco do Brasil

Conta Corrente nº 102001-3

AG. 904-0

Bradesco

Conta nº 370-0

AG. 3602-1

Chave PIX (CNPJ) 42.049.437/0001-60 ou email: [email protected]. A pessoa pode fazer doações diretamente na sede da CAASAH.

Lar Projeto de Deus

PIX: 31.009.549/0001-70

Caixa Econômica Federal

Agência 1498

Conta 671-4