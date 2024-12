Com negócios no valor de R$ 120 milhões

A 33ª edição da Fenagro foi realizada no Parque de Exposições, entre 28 de novembro e 8 de dezembro - Foto: Olga Leiria /Ag. A TARDE

Com um volume de negócios que somou R$ 120 milhões, a 33ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), realizada no Parque de Exposições de Salvador entre 28 de novembro e 8 de dezembro, continua repercutindo positivamente entre empreendedores de diversos setores.

Representantes de diferentes segmentos da economia baiana ecoam sobre o evento e já falam da próxima edição, em 2025. Alguns já confirmam a intenção de participar novamente deste que é o maior evento do gênero no Norte-Nordeste do Brasil.

Cerca de 600 expositores, com os mais variados objetivos, atraíram um público de 150 mil pessoas ao parque este ano. As vendas e negócios imediatos nem foram as principais motivações de alguns dos participantes, que buscavam a visibilidade das suas marcas e a disseminação de informações entre o público que frequentou o parque no período.

Segundo a Promotora Trade Marketing da Amoedo, Paulina Alecrim, “para nós, foi um privilégio fazer parte desse evento (Fenagro/2024), que é um dos mais importantes do setor agropecuário brasileiro”.

Ela apontou que “a organização impecável da Fenagro, a diversidade de estandes e iniciativas contribuem para que o evento seja uma excelente plataforma de troca de conhecimento, networking e conscientização”.

Conforme Alecrim, a feira não celebra apenas o agronegócio e proporciona “uma grande oportunidade para fortalecer a cultura pet friendly, algo que está cada vez mais presente na sociedade”. Ela salientou que empresa, com a identidade ligada ao cuidado e bem-estar dos animais, está com grandes expectativas para a Fenagro 2025, com foco no fortalecimento dos laços entre as pessoas e seus animais.

Também o diretor da Paraguaçu Investimentos, Carlos Eduardo (Cadu) Garcia, destacou o saldo positivo da Fenagro para seu negócio. “É um evento muito importante para divulgação do nosso trabalho. Excelente para conhecer novos e potenciais investidores e empreendedores”.

Garcia elogiou a organização e estrutura da feira, salientando que a expectativa foi superada e em 2025 será presença garantida. “A movimentação foi muito boa, com um público qualificado, rendendo ótimos contatos para futuros negócios”, afirmou com entusiasmo.

Para o diretor-presidente da Neoenergia Coelba, Thiago Guth, a Fenagro “reúne a multiplicidade e a força do agronegócio da Bahia em toda a sua diversidade”, disse pontuando que a Neoenergia Coelba se fez presente, “para atender cada vez melhor ao produtor baiano – desde o grande celeiro de grãos e da pecuária que é o Oeste baiano, ao polo fruticultor no Vale São Franciscano”.

Ele destacou que o Grupo “acredita no potencial transformador do agronegócio baiano para a economia do estado e está investindo em soluções robustas para garantir energia segura e de qualidade para produtores e indústrias”, disse, acrescentando que a participação na Fenagro “reafirma nosso papel como parceiro estratégico do setor”.

‘Papel da agropecuária’

De acordo com o diretor-presidente da Bahiagás, Luiz Gavazza, “a edição de 2024 foi um marco de retomada, promovendo conexões importantes entre produtores, empresas e o público, além de reforçar o importante papel da agropecuária em nossa economia”.

Ele acrescentou que, "nós da Bahiagás nos orgulhamos em contribuir com a nossa energia para o retorno da Fenagro, que hoje é mais que uma feira, é um símbolo da força e da diversidade do setor agropecuário no Nordeste”. Para Gavazza, a feira agropecuária “fortalece a economia baiana, conecta o campo à cidade e valoriza o potencial transformador do agronegócio”.

Conforme a diretora Global de Relações Corporativas da Suzano, Mariana Lisbôa, a empresa se orgulha em fazer parte desta edição histórica, classificando a Fenagro como “vitrine essencial” do agronegócio baiano e um espaço estratégico que reúne diferentes setores preocupados com a inovação e o desenvolvimento sustentável no campo.

“Na Suzano acreditamos que é essencial gerar e compartilhar valor, esse é um dos nossos direcionadores de cultura, e a Fenagro é, sem dúvida, um catalisador para avanços no setor agropecuário e um exemplo de como o trabalho conjunto pode transformar o futuro”, asseverou.