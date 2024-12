Fenagro: 33ª edição encerra com geração de R$ 120 milhões em negócios

Durante os 10 dias de evento, a Fenagro atraiu mais de 150 mil visitantes - Foto: José Simões/ Ag A TARDE

A 34ª Fenagro já tem data marcada: será realizada entre 28 de novembro e 7 de dezembro de 2025, celebrando o êxito da edicão deste ano. A feira, uma das maiores no setor agropecuário do Norte e Nordeste, foi destaque não só pelos números impressionantes, mas também pela retomada de sua marca, que faz parte de um projeto de rejuvenescimento do Grupo A TARDE, segundo o presidente da instituição, João de Mello Leitão.

Durante os 10 dias de evento, a Fenagro atraiu mais de 150 mil visitantes e gerou R$ 120 milhões em negócios. A exposição contou com 3 mil animais e movimentou R$ 8,1 milhões em leilões, reunindo representantes de 12 estados e 30 instituições do setor. A programação foi diversificada, oferecendo 20 horas de experiências gastronômicas, 40 horas de cursos técnicos e 30 apresentações musicais, reforçando a relevância do agronegócio baiano no cenário nacional.

A Fenagro foi saudada em casas legislativas e tribunais de Contas por sua relevância não só para o agro, mas para toda a economia do estado. O governador Jerônimo Rodrigues elogiou a iniciativa e ressaltou sua importância para a difusão de informações sobre o campo para as novas gerações.

Ao Portal A TARDE, Eduardo Dute, diretor da A TARDE FM e coordenador da Feira, comemorou o sucesso da 33ª edição e comentou sobre os planos para 2025.

"Ter mais tempo significa poder estruturar um evento ainda maior e mais impactante. Nossa expectativa é aprimorar ainda mais a experiência dos participantes, sejam expositores ou o público em geral, trazendo novidades tecnológicas, ampliando os espaços de exposição, e incrementando as rodadas de negócios e as atrações culturais, consolidando Salvador como um polo de destaque no agronegócio nacional e reunindo expositores, produtores, investidores e entusiastas de todo o Brasil. Estamos empenhados em garantir que a Fenagro 2025 supere todas as expectativas", ressalta Dute.

Casa A TARDE

Espaço concebido para receber amigos, técnicos e convidados ilustres durante a 33ª edição da Fenagro, a Casa A TARDE abrigou ainda uma área do Programa A TARDE Educação e um estúdio do A TARDE Play para entrevistas. No local, foi mantida uma grande e variada programação, com foco na feira e voltada para todas as plataformas do Grupo.

Situada no coração do Parque de Exposições, a Casa A TARDE foi mais que um ponto de referência – funcionou como centro de operações e produção de conteúdo para os jornais impressos A TARDE e Massa! e seus portais, com transmissões ao vivo do Programa Isso é Bahia, da A TARDE FM, bem como a produção de videocasts.

Com equipe de cerca de 40 profissionais, a Casa contou com um local para entrevistas rápidas (backdrop) e produção de conteúdo dinâmico para as redes sociais do Grupo. O material em audiovisual está disponível no A TARDE Play, no canal do YouTube.

Variedade de shows

A primeira noite de shows da Fenagro aconteceu na sexta-feira, 29, com grandes nomes da música, como Simone Mendes, Mari Fernandez, Calcinha Preta, Limão com Mel e Tayná Agazzi.

Já segunda noite de shows aconteceu, no sábado, 7, com diversos nomes do arrocha e sofrência no palco, como Silfarley, Tayrone, Unha Pintada, Klessinha, Zezo, Nadson O Ferinha e Toque Dez.

>> Cantores da Calcinha Preta celebram mais um show histórico em Salvador na Fenagro

Tayrone animou público na Fenagro | Foto: Joilson César / Ag. A TARDE

Um dos pontos obrigatórios foi a Arena Agrocultural, palco de apresentações musicais que ocorreram todos os dias do evento. O espaço foi instalado junto à área gastronômica, onde os visitantes encontraram as mais diversas opções alimentícias e diferentes tipos de cerveja artesanal.

O palco contou com apresentações dos artistas: Emily Ferraz, Paula Damasceno, Galeota das Artes, Ana Costa, Targino Gondim, Maurisola, Julio Cardozzo, Gui de Paula, Vinni Maia, Matheus Chamma, Zefa do Zeca, Cláudio Barris, Débora de Uauá, Rennan Mendes, Rodrigão, Marcynho Sensação, João Sereno, Belluco, Adelmário Coelho, Brega e Vinho, Gatinha Manhosa, Zezinho da Ema e Trio Granah.

Educação em foco

Dos estudantes da rede pública de Alagoinhas, que ensinaram receitas culinárias preparadas com produtos inovadores, aos do Sul da Bahia, que trouxeram as delícias das escolas-fábrica de chocolate, a Fenagro reuniu diferentes grupos de alunos do interior e da capital com o resultado de suas pesquisas escolares.

Animados, a grande quantidade de estudantes da rede pública de ensino que visitaram a Fenagro, conheceram não apenas os trabalhos desenvolvidos pelos colegas, mas também outros espaços interativos criados especialmente para eles, como o Laboratório de Cores Naturais, do Programa A TARDE Educação.

O espaço funcionou na estrutura da Casa A TARDE, com o objetivo de aliar aprendizado lúdico e sustentabilidade, trazendo oficinas educativas para criação de tintas naturais e distribuindo jogos para a garotada que visitou o local.

Alunos experimentaram técnicas para criar tintas a partir de alimentos como vegetais, legumes, folhas e sementes | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

O projeto recebeu visitas do governador Jerônimo Rodrigues, o vice-governador Geraldo Júnior e a secretária de Educação da Bahia (SEC), Rowenna Brito.



"A gente já tem uma agenda com o Jornal A TARDE para comunicar com os estudantes, para fazer formação, o uso do jornal como uma ferramenta pedagógica. Então, aqui a gente só consolida toda essa construção, que é uma construção coletiva, e esse espaço para intercâmbio, para vivência dos nossos estudantes da rede estadual. É uma agenda que o A TARDE faz com muito carinho, com muita dedicação, que a gente sai muito feliz de ter nossos estudantes experimentando e vivendo a experiência aqui nesse espaço do A TARDE Educação”, destacou Rowenna.

A criançada em geral contou ainda com diversas outras atrações, além dos animais nas baias e a Arena Pônei, reforçando a interação com o meio agropecuário. O Museu de Anatomia Animal, a Casa do Papai Noel, as brincadeiras educativas no espaço do Detran e o Show de Química no estante da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) também foram pontos de encontro da garotada.

Presenças políticas

A Casa A Tarde serviu como um ponto de encontro estratégico para políticos e autoridades durante os dez dias de evento. Nomes de destaque da política baiana marcaram presença, como o governador Jerônimo Rodrigues (PT), o vice-governador Geraldo Júnior (MDB), a secretária Estadual de Educação, Rowenna Brito, e o secretário Estadual de Agricultura, Walisson Tum (Avante).

Além disso, o espaço contou a presença de autoridades como os ex-ministros Geddel Vieira Lima e Lúcio Vieira Lima, o ex-secretário de Agricultura, Eduardo Salles; e lideranças municipais e estaduais, como o prefeito reeleito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá (PP), e o deputado Estadual Manuel Rocha (União Brasil), presidente da Comissão de Agricultura na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA).

Em entrevista com os jornalistas Eduardo Dias e Lula Bonfim durante a transmissão da Fenagro no A TARDE Play, o governador Jerônimo Rodrigues celebrou o sucesso da feira e a considerou 'internacional'.

Governador do Estado da Bahia, Jeronimo Rodrigues | Foto: Olga Leiria

"Uma feira como essa é um momento muito especial para os produtores que criam, inovam. Passa-se um ano inteiro melhorando aquele produto, seja animal, vegetal, para poder mostrar e ter o retorno financeiro", disse o Governador, que parabenizou o Grupo A TARDE pela 'coragem de resistir'.

Para o secretário estadual de Agricultura, Tum, a Fenagro foi uma oportunidade para mostrar ao país o papel da Bahia no agronegócio. O secretário ainda celebrou o número de visitantes no evento, que ultrapassou a marca de 100 mil pessoas.

"Uma semana muito produtiva. Nós ficamos por dez dias recebendo uma amostra do que a Bahia produz, a Fenagro é uma amostra do que é produzido no estado da Bahia. Nós temos representação da pecuária, das rotas produtivas, dos expositores, e também tem a parte cultural. Um balanço positivo, com mais e 100 mil pessoas, com mais de R$ 25 bilhões em comercialização em leilões. É nossa alegria do governo patrocinar esse retorno, e vermos o público da família, o pai com seus filhos, os avós com seus netos", afirmou Tum.

Agropecuária: competições e leilões

Os mais de 2 mil animais levados à Fenagro demonstraram a força da pecuária baiana, reunindo plantéis de alta qualidade com animais puros de origem e valorizados no mercado nacional. Estiveram representados, além de várias regiões da Bahia, criadores de Alagoas, Brasília, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe.

Entre os dias 5 e 8 de dezembro, seis leilões movimentaram a feira com animais Mangalarga Marchador, Girolando e Nelore, gerando R$ 8,1 milhões. Eles contaram com animais com pesos que vão de 240 kg a 1022 kg, e lances que variaram de R$ 1 mil a R$ 78 mil, a depender da raça do animal.

Abertura Oficial da Fenagro | Foto: Olga Leiria

Entre os dias 2 e 7 de dezembro, os julgamentos foram conduzidos pelas associações dos criadores das raças equinas Mangalarga, Mangalarga Marchador e Campolina.

Entre os bovinos a raça julgada foi a Nelore (Mocho e Padrão) e Gir Leiteiro. Já entre os caprinos e ovinos as raças ranqueadas na Fenagro/2024 foram Boer, Dorper, Wdorper, Anglo-nubiana, Saanem e Santa Inês. A Seagri coordenou o Pavilhão Institucional da Fenagro 2024.

O ranch sorting foi uma das competições queridinhas da 33ª edição da Fenagro. Para vencer, o competidor precisava transferir os animais de um curral para outro, dentro de 60 segundos, separando-os em ordem numérica. O participante que conseguisse realizar a tarefa no menor tempo é declarado campeão.

A ocasião contou com a participação do secretário de Agricultura, Tum, que brotou em uma das baterias e conseguiu trazer apenas três dos 11 bois que estavam no cercado. Na sequência, veio o Pastor Isidório e tangeu seis animais.

Ranch Sorting aconteceu no domingo, 8, na Fenagro | Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

Teve também o Campeonato de Marcha Geral de Cavalos, que iniciou no dia 29 de novembro e encerrou no domingo, 8, reuniu os destaques de cada divisão e sub-divisão entre as raças. Eles disputaram entre si para definir o melhor entre os melhores, ou o “campeão dos campeões", como são chamados.

Os melhores exemplares de cada raça e modalidade foram agraciados com uma faixa e um troféu, apresentado para todo o público entusiasta de equinos presente na Fenagro. Além disso, o título enriquece o ‘currículo’ do animal e do competidor, proporcionando grande destaque na categoria.

A Fenagro também realizou a inédita Festa do Peão, também chamada de Tratador Fest, que premiou os melhores cuidadores de caprinos e ovinos do ano. Entre as categorias escolhidas estão ovino de corte, ovino lançado, caprinos de corte e caprinos leiteiros. Veja os tratadores vencedores de cada raça e categoria.



Destaques de produções

Além do setor da agropecuária, a Fenagro 2024 abriu espaço para produtores regionais, com a agricultura familiar e a economia solidária da Bahia. Uma dos destaques foi a Vila da Cachaça, com a participação de 14 empreendimentos de cachaça.

Esteve presente as cachaças das regiões de Paramirim, Poço da Pedra, Cachoeira do Maração, Matriarca, Limoeiro, Amada, Quiricó, Arapuá. Na rota estarão produtos da Abaíra, Serra das Almas, Caraguataí, Chapada, Cambuí e Chapadinha.

Na FENAGRO, um ambiente que remete a uma vila do interior foi montado para os visitantes podem experimentar e comprar a bebida | Foto: Divulgação

Na Vila da Agricultura Familiar, o público pode conhecer produtos autênticos da produção baiana, como pratos típicos de diferentes regiões e chopes artesanais produzidos em agroindústrias de pequeno porte.

O Empório da Agricultura Familiar contou com mais de quatro mil produtos diferenciados, onde o público tem acesso desde queijos artesanais – produzidos em municípios como Várzea Nova e Camaçari – a iogurtes de licuri, umbu e café, uma criação da Cooperativa de Produção Agropecuária de Giló e Região Ltda (Coopag) da região de Várzea Nova e Miguel Calmon, assim como biscoitos doces e salgados com jeito de roça, diversas marcas de chocolates produzidos no Sul da Bahia, além de frutas e cafés orgânicos da Chapada Diamantina.

O espaço também reuniu a caravana da Associação dos Expositores da Agricultura Familiar e Economia Solidária da Bahia (Aeafes), com artesãos e empreendedores das cidades de Maragogipinho, Camaçari, Porto Seguro, Jacobina, Cachoeira, São Gonçalo dos Campos, Salvador, Tanquinho, Feira de Santana, Conceição do Almeida e Ituberá.

A Vila da Agricultura Familiar é destino certo para quem gosta de produtos especiais vindos da zona rural da Bahia | Foto: ANDRE FRUTUOSO/CAR

Teve diversas opções para o público com a venda de produtos de couro, artesanato em madeira, produtos de pedras, mel, plantas, bebidas, produtos indígenas e quilimbolas, e cosméticos e fitoterápicos com produtos naturais.

A Fenagro reuniu cerca de 600 expositores, entre grandes empreendimentos e iniciativas familiares. Além das vendas, muitos participantes buscaram visibilidade para suas marcas. A feira apresentou inovações para o agronegócio, que responde por um quarto do PIB baiano.

Para além da Vila, a Fenagro também contou com o Espaço + Bahia, localizado no pavilhão institucional do governo, que apresentou o Setor de Cadeias Produtivas, com divulgação de projetos e os principais produtos de cada expositor.

Um dos produtos destaques foi a nova espécie de abacaxi, batizada de ‘Sol Bahia’, a grande aposta da Embrapa para maximizar a produção do produto na Bahia. Bem mais resistente às pragas e com um sabor muito mais adocicado, a Ananas comosus (nome científico) é resultado de um cruzamento entre duas especiais, uma originária da Amazônia e outra comum no Havaí.