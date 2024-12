Show de Tayrone na Fenagro 2024 encanta público com sucessos marcantes

Tayrone animou público na Fenagro. - Foto: Joilson César / Ag. A TARDE

O público da 33ª Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) viveu uma noite de romantismo e emoção com o show de Tayrone, realizado neste sábado, 7, no Parque de Exposições de Salvador. O cantor, conhecido como um dos grandes nomes do arrocha, trouxe para o palco um repertório cheio de sucessos que fizeram a plateia cantar junto do início ao fim.

Canções como 'Alô Porteiro', 'O Choro é Livre', 'Homem Chora, Sim' e 'Cê Tá Preparada?' embalaram os momentos mais intensos da apresentação. A mistura de romantismo e sofrência, marcas registradas do artista, garantiu uma conexão única com o público.

Público da Fenagro cantou sucessos da carreira de Tayrone | Foto: Joilson César / Ag. A TARDE

Natural de Cachoeira, recôncavo baiano, Tayrone agradeceu o carinho dos fãs e celebrou o sucesso do evento. “Sensação indescritível tocar aqui em Salvador. É sempre maravilhoso”, disse ao Grupo A TARDE.

A Fenagro segue até este domingo, 8, com diversas atrações, como exposições de animais e produtos agropecuários, leilões e o espaço infantil Fenagrinho. Reconhecida como a maior feira do setor no Norte e Nordeste, o evento espera receber mais de 100 mil visitantes ao longo de sua programação.