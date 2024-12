Fenagro 2024: confira ordem dos shows deste sábado

Sete artistas vão se apresentar no Parque de Exposições hoje - Foto: Divulgação

A segunda noite de shows da 33ª Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), em Salvador, promete ser muito animada, neste sábado, 7. Sete artistas vão se apresentar no Parque de Exposições, como Tayrone, Nadson O Ferinha e Unha Pintada.

Quem vai abrir a noite, a partir das 20h, é Silfarley, que é considerado o 'Rei da Seresta', e promete embalar muitos casais no espaço.

Na sequência, Tayrone, conhecido como um dos grandes nomes do arrocha romântico, já prometeu um show cheio de surpresas, mas com certeza com muito arrocha.

Outro grande nome da noite é Unha Pintada, que será a terceira atração deste sábado, que levará grandes hits do seu repertório, como 'Condenado' e 'Alô Polícia'.

A grade seguirá com Klessinha, que também animará o público da Fenagro com serestas, antes de Zezo, conhecido como o Príncipe dos Teclados.

Outro destaque da noite, Nadson O Ferinha é a penúltima atração do dia. Ele tem hits que devem ser incluídos no show, como 'Sete Bilhões', 'Posta Aí' e 'Como um Beijo'. Por fim, Toque Dez encerrará a grade de atrações, levando ao palco músicas que falam de amor e vaquejada.

Ordem dos shows:

- Silfarley

- Tayrone

- Unha Pintada

- Klessinha

- Zezo

- Nadson O Ferinha

- Toque Dez

O acesso ao show será realizado exclusivamente pela Avenida Paralela, com abertura dos portões marcada para as 19h30. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 65 (meia-entrada) no site oficial Bilheteria Digital e em pontos de venda físicos.

Para quem busca uma experiência diferenciada, o Lounge Fenagro oferece serviço open bar e local privilegiado para assistir às apresentações.

Com uma programação variada, a Fenagro continua atraindo um público diversificado, mostrando que o evento vai além da simples exposição agropecuária. A feira segue até o próximo domingo (08).

Considerada a maior feira do setor no Norte e Nordeste, a Fenagro é organizada pelo Grupo A TARDE.

A programação inclui exibição de animais, produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa é atrair mais de 100 mil visitantes ao evento.