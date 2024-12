Fenagro mirim: Crianças competidoras se destacam no Ranch Sorting

Dupla prodígio chegou até a ganhar patrocínio para uma competição nacional - Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

A competição do Ranch Sorting, esporte equestre que é febre na Fenagro 2024, reúne competidores de todas as idades, entre adultos, idosos, jovens, e até crianças.

Um exemplo dessa diversidade é a dupla formada por Giovana Taques e Eduarda Ventin, que compete na primeira etapa do torneio, iniciada nesta noite de sexta-feira, 6. Elas têm apenas 12 e 10 anos, respectivamente, mas já se destacam na categoria.

"Eu me sinto feliz porque eu estou competindo com várias pessoas boas, mesmo eu começando mais esse ano", explicou Eduarda.

A dupla prodígio chegou até a ganhar patrocínio para uma competição nacional na categoria até 13 anos, que vai acontecer na cidade de Araçatuba, em São Paulo. "Estamos indo patrocinadas pela Odonto S.A, que vai pagar nossas passagens para fazer a viagem", revelou Eduarda.

Apesar de estarem ainda no início da trajetória no esporte equestre, ambas as meninas já montam a cavalo desde os 6 anos de idade. A estratégia para ter sucesso nas provas é bem organizada. Enquanto uma delas costuma focar em guiar o boi, a outra fica na retaguarda para não deixar o animal retornar ao curral de saída.

"A gente decide quem sai e quem vai buscar o boi, aí vamos. Geralmente, eu saio primeiro e pego o boi. Pra gente ter uma passada mais rápida e limpa, tenho que tirar logo o boi selecionado, enquanto ela fica na minha defesa. Se eu levar mais de um boi, ela vai e defende", explicou Giovana.

Para Giovana, estar competindo gera uma sensação de felicidade. "Eu acho tudo isso muito legal, você pegar o boi, é algo que eu amo fazer", finalizou.

Reconhecida como a maior feira agropecuária do Norte e Nordeste, a Fenagro é organizada pelo Grupo A TARDE e reúne mais de 100 mil visitantes. A programação inclui exposições de produtos agropecuários, shows, leilões e o espaço infantil Fenagrinho, consolidando-se como uma vitrine do agronegócio baiano.