Ranch Sorting: Esporte de apartação é febre na Fenagro

Georgia Ortega, presidente da Associação Baiana de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABCQM) - Foto: Isis Cedraz | Ag. A TARDE

A 33ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) promove, nesta noite de sexta-feira, 6, a primeira etapa da competição do esporte equestre Ranch Sorting. A atividade consiste em uma apartação de bois em duplas montadas em cavalos.

O objetivo é levar os bovinos selecionados ao curral oposto dentro do tempo cronometrado de 60 segundos. A dupla montada que conseguir o menor tempo vence.

Para cumprir a prova, é necessário 'aboiar' os animais até o outro curral, ou seja, conduzi-los sem tocar. Os competidores podem apenas guiar o animal com a voz e gestos, induzindo-os a passar e se atentando para que nenhum dos bois retorne ao curral inicial, a chamada 'defesa' do Ranch.

"É um curral em formato de oito, um revezamento onde a dupla tem que passar cada boi em ordem crescente. São dez bois numerados de zero a nove, mas também fica um extra sem numeração, na intenção de dificultar", explicou Georgia Ortega, presidente da Associação Baiana de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABCQM).

Segundo Georgia, a adesão de competidores tem sido grande e a competição vai durar até o final da Fenagro. "Nós estamos com uma classificação diária. Então, hoje eu acredito que a gente esteja passando aqui com 150 duplas. Mas sábado e domingo a tendência é aumentar, chegar até 250 duplas em um dia", detalhou.

Ainda de acordo com a presidente da ABCQM, o retorno da Fenagro é fundamental para o Ranch Sorting, pois gera visibilidade e movimenta economicamente a categoria. "Uma feira como essa faz com que as pessoas comprem acessórios, exigem-se exames dos cavalos, compram feno, ração...Fora que novos atletas trazem novos cavalos e visibilidade", explicou.

Fenagro

Reconhecida como a maior feira agropecuária do Norte e Nordeste, a Fenagro é organizada pelo Grupo A TARDE e reúne mais de 100 mil visitantes. A programação inclui exposições de produtos agropecuários, shows, leilões e o espaço infantil Fenagrinho, consolidando-se como uma vitrine do agronegócio baiano.