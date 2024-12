Secretária da Educação visita Laboratório das Cores Naturais na Fenagro

Atividades acontecem diariamente, das 9h às 17h, durante a 33ª edição da Fenagro - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A secretária de Educação da Bahia (SEC), Rowenna Brito, esteve presente no Laboratório das Cores Naturais, promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, nesta sexta-feira, 6, para acompanhar as ações que estão transformando o aprendizado e a consciência ambiental dos estudantes baianos. As atividades acontecem diariamente, das 9h às 17h, durante a 33ª edição da Fenagro, a maior feira agropecuária do Norte e Nordeste.

“Aqui no espaço A TARDE, uma agenda que é do A TARDE Educação, que importante pra gente poder utilizar aqui na Fenagro, esse espaço para fazer a interlocução entre a boa comunicação, entre a educação. A gente já tem uma agenda com o Jornal A TARDE para comunicar com os estudantes, para fazer formação, o uso do jornal como uma ferramenta pedagógica. Então, aqui a gente só consolida toda essa construção, que é uma construção que é coletiva, e esse espaço para intercâmbio, para vivência dos nossos estudantes da rede estadual. Então, é uma agenda que o A TARDE faz com muito carinho, com muita dedicação, que a gente sai muito feliz de ter nossos estudantes experimentando e vivendo a experiência aqui nesse espaço do A TARDE Educação”, ressaltou.

O laboratório já recebeu centenas de estudantes das redes municipal e estadual, além de visitantes em geral. O espaço se destaca como um palco de criatividade, onde tintas naturais e materiais sustentáveis são utilizados para criar obras que simbolizam a importância do cuidado com o meio ambiente.

Participando pela primeira vez da feira, o estudante Iuri Lopes, de 17 anos, do Colégio Estadual Edvaldo Brandão Correia, ficou encantado com a experiência. "Esse foi o primeiro ano, eu vim com o meu colégio, e cara, achei muito legal, pra ser muito sincero foi uma experiência muito, muito maneira. Porque eu nunca tinha ficado tão perto assim de animais como cavalos e vacas, esse tipo de coisa. Eu nasci aqui em Salvador e vivo a minha vida toda aqui, então não tenho muito esse contato com o interior e tal, achei super legal".

Ele também destacou a relevância do projeto. "Hoje em dia a gente sofre muito com desmatamento, com desperdício em excesso das nossas reservas naturais, então assim, é maravilhosa essa iniciativa aqui do A TARDE Educação. Fico muito feliz e vou levar a minha lembrança, que é a minha tinta para casa, e vou guardar com muito carinho".

Para o professor de educação profissional do colégio, Gery Jorge Drumond, o Programa A TARDE Educação vai além da criatividade e consciência ambiental, proporcionando também perspectivas profissionais.

“O aluno pode depois se dedicar a uma atividade como essa, ser um artesão, produzir esses produtos e revender. Especialmente na nossa realidade, com uma comunidade mais pobre, mais carente, é uma boa oportunidade profissional de renda para eles. E o nosso público precisa muito disso, que são jovens periféricos, que estão batalhando o seu primeiro emprego, seu estágio, então qualquer perspectiva que a gente oferece pra eles de renda é muito válida”, diz.

Parte do Eixo Socioambiental, o Laboratório das Cores Naturais busca promover a conscientização ambiental, conectando alunos e comunidades por meio de oficinas, formações e materiais didáticos. O objetivo é despertar a criatividade e a responsabilidade socioambiental nos participantes. Durante as atividades, todos são recepcionados com lanche e água, sem nenhum custo.

Fenagro

Reconhecida como a maior feira agropecuária do Norte e Nordeste, a Fenagro é uma realização do Grupo A TARDE. Até o dia 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, o evento apresenta uma programação diversificada, com exibição de animais e produtos agropecuários, leilões, shows e o espaço infantil Fenagrinho. A organização espera receber mais de 100 mil visitantes.