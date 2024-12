“Queremos formar estudantes para o mundo do trabalho”, diz secretária da Educação

A secretária da Educação, Rowenna Brito - Foto: A TARDE Play

Um dos atrativos da 33ª edição da Feira Nacional de Agropecuária (Fenagro), que acontece até o próximo domingo, 8, no Parque de Exposições, em Salvador, são os estandes dos estudantes do ensino médio que produzem chocolate. O espaço chama atenção dos visitantes e começa a ser produzido nas escolas-fábricas da rede estadual de ensino.

A secretária estadual da Educação (SEC), Rowenna Brito, que esteve na Casa A TARDE, nesta sexta-feira, 6, explicou como funcionam as escolas-fábricas e a formação dos novos estudantes.

“A gente apresenta a pesquisa e a iniciação científica no ensino fundamental. Quando chega no ensino médio, a gente dá muito mais ênfase para o estudante poder fazer pesquisa. Foi desse lugar, da pesquisa, que a gente foi estruturando a escola-fábrica”, contou a titular da pasta.

Segundo a titular da pasta, o intuito das unidades é formar os estudantes para o mercado de trabalho e capacitá-los para uma educação profissional. “[A gente também quer] formar estudantes para o mundo do trabalho para que ele consiga pensar consiga pensar nos estudantes da educação profissional”, acrescentou.

“A escola-fábrica sai desse lugar de pensar como é que a gente atrela o conteúdo, o conhecimento acadêmico, mas também com a prática do fazer enquanto empreendedor e profissional”, afirmou.

As escolas-fábricas são espaços de aprendizagem formal de educação, nas quais os estudantes vivenciam processos de criação e prática dos conhecimentos e promovem a formação de competências nas áreas de fabricação de sabonetes líquidos e em barra, de chocolate e outros derivados de cacau, confeitaria e pâtisserie, manutenção de equipamentos e máquinas, boas práticas de fabricação, que estão fortalecendo a integração entre o cacau, o chocolate e o turismo.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.



