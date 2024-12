Eduardo Dute celebra recorde na organização da Fenagro: "Esforço coletivo"

Eduardo Dute, diretor da A TARDE FM e coordenador da Feira. - Foto: Reprodução | YouTube

A Fenagro, um dos maiores eventos do setor agropecuário no Brasil, retornou em 2024 por iniciativa do Grupo A TARDE, responsável pela organização do evento. Um dos líderes da empreitada foi Eduardo Dute, diretor da A TARDE FM e coordenador da Feira.

Dute conta que a ideia da volta da Fenagro partiu de João Mello Leitão, presidente do Grupo A TARDE, há aproximadamente 100 dias. Desde então, foram muitas dificuldades para conseguir organizar um evento desta magnitude.

Segundo Dute, um dos maiores problemas foi o local onde a Fenagro é realizada, o Parque de Exposições de Salvador, que possui uma infraestrutura que, embora histórica e significativa para o setor agropecuário, exigia reparos significativos após a longa pausa do evento.

"Tem grandes eventos aqui, como o Festival de Verão, mas que não usam o Parque todo, porque a parte dos animais, do curral e tudo, fica ociosa. Então, esse curral foi usado pela última vez em 2019. De lá para cá, deteriorou-se com o tempo e pela falta de uma certa manutenção, e a gente começou pelo curral", contou Dute.

Um dos feitos mais celebrados por Eduardo Dute foi o tempo recorde em que a feira foi organizada. Com apenas 100 dias para estruturar todo o evento, a equipe de organização trabalhou incansavelmente para que a Fenagro voltasse com sucesso. "Isso foi possível graças ao esforço coletivo e ao apoio de todos os envolvidos, especialmente a On Line Entretenimento e o Governo do Estado", disse Dute.

Neste período, a Fenagro angariou cerca de 600 parceiros, desde pequenos produtores e baianas de acarajé, até grandes marcas e multinacionais. "Foi um grande desafio, mas está sendo muito prazeroso", encerrou.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.