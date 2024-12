Vice-governador visita projeto do A TARDE Educação: "iniciativa fantástica"

Laboratório das Cores Naturais é uma iniciativa do Programa A TARDE Educação - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior, visitou, nesta quinta-feira, 5, o Laboratório das Cores Naturais, uma iniciativa do Programa A TARDE Educação, promovido pelo Grupo A TARDE. A oficina, que integra a programação da 33ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), oferece atividades criativas e sustentáveis para estudantes das redes estadual e municipal, além de visitantes em geral.

Leia também

>>> Oficina do A TARDE Educação recebe alunos de colégio municipal de Salvador

>>> Show de química chama atenção de estudantes na Fenagro

>>> Alunos do IF Baiano apresentam cozinha criativa e sem desperdício na Fenagro

“Uma iniciativa fantástica do Jornal A TARDE, uma parceria com as escolas, com as escolas-fábricas, uma visitação de quase 800 alunos, 80 professores, que estão aqui trocando experiências, e isso que é importante para o processo de criação e fortalecimento das atividades”, destacou o vice-governador.

O presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão, agradeceu a visita e enfatizou: “A gente está aqui com a Casa do A TARDE, na área da Sala do A TARDE Educação, um projeto que nos alegra muito. A TARDE volta a ficar muito forte novamente no município através das escolas e do A TARDE Educação, que é coordenado, direcionado pelo nosso maestro, diretor institucional, Luciano Neves”.

| Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Luciano Neves, diretor institucional do Grupo A TARDE, ressaltou o compromisso do veículo de comunicação com a educação. “O Grupo não se conforma somente em gerar conteúdo de qualidade, mas tem projetos e propósitos. A educação não poderia estar fora do Grupo, assim como estamos apoiando a agricultura da Bahia. Então, a Fenagro e o A TARDE Educação simbolizam esse propósito junto com a iniciativa privada, o setor produtivo e o Governo do Estado”, disse.

Parte do Eixo Socioambiental do Programa A TARDE Educação, o Laboratório das Cores Naturais busca promover a conscientização ambiental ao unir alunos e comunidades por meio de oficinas, formações e materiais didáticos. O projeto tem como objetivo estimular a criatividade e a responsabilidade socioambiental nos participantes.

Fenagro

A Fenagro, maior feira agropecuária do Norte e Nordeste, segue até 8 de dezembro no Parque de Exposições de Salvador. A programação inclui exposição de animais e produtos agropecuários, leilões, shows e o espaço infantil Fenagrinho. A expectativa é de atrair mais de 100 mil visitantes durante o evento.