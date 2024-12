Show de química chama atenção de estudantes na Fenagro - Foto: Rebeca Nascimento / Ag. A TARDE

Estudantes da rede estadual foram surpreendidos por um show de química na Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), nesta quinta-feira, 5. A apresentação aconteceu no estante da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti).

Com muito bom humor, o professor de química Honério Coutinho mostrou vários processos e destacou a importância desse tipo de apresentação. "Minha experiência é para encantar a plateia e trazer esse aluno para o universo científico para compreender melhor os seus nomes e afastar um pouco das fake news", disse, ao Portal A TARDE.

O professor que veio do Espírito Santo para a Fenagro contou que trabalha com o lúdico para apresentar a química da melhor forma possível. "Eu acredito que mostrando as belezas para as a crianças alguns deles vão despertar para as ciências exatas, de preferência trazer esse pessoal para química e física e matemática, que é a base. Qualquer ciência precisa dessas três [disciplinas], fundamentos básicos para entender os fenômenos naturais", explicou o professor.

Durante a apresentação do Show de Química, estudantes de diferentes colégios estaduais se reuniram para assistir. O psicólogo Rodrigo de Andrade, oficineiro no Colégio Estadual Renan Baleeiro, localizado em Águas Claras, destacou a importância dos alunos aprenderem outros conteúdos fora ambiente escolar.

“Eu acho interessante essa proposta de poder tirar os alunos de um ambiente escolar bairro onde eles moram, essa escola está num bairro periférico, são jovens em situação de vulnerabilidade social quanto da violência. Pra eles é um novo mundo, poder ter acesso ter acesso a óculos de realidade virtual, de poder ter outros ambientes, conhecer tecnologia, conhecer o agro, de onde vem o leite, de onde vem o queijo, de estranharem o cheiro dos animais dessa área, sem ter a noção que a carne, que o leite, que cem desses produtores rurais. É um ambiente totalmente diferente que normalmente eles desconhecem, até interesse em conhecer melhor, em se qualificar, em buscar, fazer nível superior voltado pra essas áreas que a Fenagro deu a eles a a oportunidade de conhecer”, disse Rodrigo.

Para a estudante Caroline Silva, 16 anos, a experiência rendeu novos aprendizados e ainda um susto com a reação química demonstrada. “Eu não entendo muito de química, sou terrível nessa matéria [risos] mas eu amei a estrutura que teve, a apresentação tudo certinho, foi uma coisa chocante porque eu tomei um susto com a reação, mas foi incrível, a experiência também foi muito boa […] Eu acho que é muito bom as pessoas virem conhecer principalmente pra ter uma uma experiência mais de conhecimento”, comentou Caroline.