Câmara Setorial do Cacau: Seagri detalha reativação de entidade

Chefe de gabinete da Secretaria de Seagri, Thiago Guedes - Foto: Reprodução

O chefe de gabinete da Secretaria de Agricultura do Estado da Bahia (Seagri), o engenheiro agrônomo, Thiago Guedes detalhou, na manhã desta quinta-feira, 5, em conversa no Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM, diretamente da Casa A TARDE, na Fenagro, sobre a reativação da Câmara Setorial do Cacau da Bahia.



“O setor do cacau na Bahia vem ai ao longo do tempo tendo oscilações. [...] E a Câmara Setorial vem para justamente discutir diversos temas em prol do desenvolvimento do setor do cacau. Ela é formada por 20 instituições [...] aqui no estado da Bahia, como maior produtor do cacau do Brasil, [...] vai estar discutindo esse plano da agenda de desenvolvimento do cacau. Ela foi reativada ano passado e já tivemos algumas reuniões”, declarou.

A Câmara Setorial tem o objetivo de fortalecer o diálogo e a articulação entre o governo e os agentes do setor cacaueiro, para criar um ambiente propício para o diálogo e a articulação entre o governo, consumidores, instituições, sociedade civil e empresas que compõem as diversas cadeias produtivas.



Conforme explicou Thiago, a entidade tem três pontos específicos de foco: assistência técnica; agenda do crédito – para desenvolver a cacau cultura no Estado da Bahia; e combate a doenças. Como teve a vassoura de bruxa, existe uma atenção a outra doença chamada à monilíase do cacau, “que não está na Bahia, mas toda a nossa agência de defesa está realizando todas as medidas para que isso não venha chegar na nossa produção”.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é uma realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.