FENAGRO Comissões da Alba fazem sessão na Fenagro e visitam Casa A TARDE Sessão simbólica reuniu deputados das comissões de Agricultura e de Infraestrutura Por Lula Bonfim 04/12/2024 - 18:41 h | Atualizada em 04/12/2024 - 20:27

Diversos deputados estaduais foram à Fenagro (Feira Nacional da Agropecuária) nesta quarta-feira, 4, para a realização de uma sessão conjunta simbólica das comissões parlamentares da Agricultura e da Infraestrutura. No evento, os representantes da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) visitaram a Casa A TARDE, sendo recebidos pelo presidente do grupo, João Mello Leitão. "Quero dar as boas-vindas aqui à casa do Grupo A TARDE na Fenagro. Retomamos a Fenagro depois de quatro anos parada, com o Grupo A TARDE realizando. A primeira realização do Grupo A TARDE foi em 1998. E é um prazer recebê-los aqui", disse Leitão aos deputados. Presidente da Comissão de Infraestrutura, o deputado estadual Eduardo Salles (PP) elogiou o Grupo A TARDE pela iniciativa de realizar a Fenagro em 2024, após quatro anos sem edições. Segundo ele, a feira já tem seu nome intimamente ligado ao mais que centenário veículo de comunicação.

Luciano Simões Filho cumprimenta Luciano Neves | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE “Eu queria ressaltar que vocês têm uma importância muito grande para a Fenagro. O nome Fenagro já vem vinculado ao Jornal A TARDE”, declarou Salles, ao lado do presidente da Comissão de Agricultura, Manuel Rocha (União Brasil). Na Casa A TARDE, os deputados também visitaram o Laboratório das Cores Naturais, um projeto do A TARDE Educação voltado para crianças que frequentam a 33ª edição da Fenagro. O projeto foi exaltado por Luciano Neves, diretor de Relações Institucionais do grupo. “Nós queremos não somente gerar um conteúdo de qualidade. A gente hoje tem projetos, tem propósitos. E um deles é o A TARDE Educação”, disse Luciano. Manuel Rocha conversa com o presidente do Grupo A TARDE, João Mello Leitão | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Conversa entre direção do Grupo A TARDE e deputados estaduais no Laboratório de Cores Naturais | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE Em nome da Comissão de Agricultura, o deputado estadual Ricardo Rodrigues (PSD) exaltou o A TARDE Educação, projeto social atualmente presente em mais de 200 municípios baianos. “Estamos aqui a Comissão de Agricultura, com o presidente meu colega Manuel Rocha, e a Comissão de Infraestrutura, presidida por Eduardo Salles, juntamente com os colegas deputados. É uma alegria muito grande e eu quero parabenizar ao A TARDE por essa iniciativa. Esse trabalho educacional é muito importante e, no que depender dos deputados, podem contar com as duas comissões para apoiar projetos inovadores, como esse de vocês”, afirmou Rodrigues. Após a passagem pela Casa A TARDE, os deputados realizaram um “tour” por toda a Fenagro, guiados pelo secretário estadual da Agricultura, Tum (Avante), passando pelos pavilhões de bovinos, equinos e caprinos, além de visitarem os stands voltados à piscicultura, e às cadeias produtivas da uva e do cacau. Participaram da visita os seguintes deputados: Manuel Rocha (União Brasil), presidente do colegiado; Ricardo Rodrigues (PSD), vice-presidente do colegiado; Tiago Correia (PSDB); Eduardo Salles (PP); Sandro Régis (União); Matheus Ferreira (MDB); Marcelinho Veiga (União); Luciano Araújo (SD); Luciano Simões (União) e Raiumundinho da Jr (PL).

