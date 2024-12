Fenagro: licores exóticos conquistam o paladar do público

Edna Resch e família apresentam sabores únicos de licor na Fenagro - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Os visitantes da Feira Nacional de Agropecuária (Fenagro) foram atraídos por um estande de comercialização de licores diferenciados durante esta 33ª edição. A marca Licor da Vó Nieta fez sucesso entre a galera, que se juntou para provar e comprar as bebidas, oferecidas em mais de 150 sabores diversos e diferentões.

Entre os sabores disponíveis estavam hortelã, morango, café com leite, coco e até mandioca, além de outras opções criativas e fora do comum, cada uma feita com matéria-prima de qualidade e cachaça com 18% de teor alcoólico. Os preços das garrafas variam de R$ 75 a R$ 550, sendo que as mais caras incluem sabores sofisticados, como pétalas de rosas, verbenas, pistache e outros ingredientes que ainda não são cultivados pela empresa.

A fundadora da marca, Edna Resch, concedeu entrevista ao Grupo A TARDE e contou a origem do nome e da inspiração para os diferentes licores. “A marca surgiu por uma homenagem à minha sogra. O Licor da Vonieta vem de Maria Antonieta, com a permissão dela, claro. Eu registrei esse nome, essa patente que é nossa, e algumas receitas também há 25 anos”, contou.

O licor de café com leite foi uma combinação chamativa para o público | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A base dos sabores diferenciados vem de um livro de receitas herdado por Edna. “Essas receitas, elas são resultantes de um livro de receitas que era da minha sogra, que ela ganhou do pai dela e é a minha herança. E assim eu vou pesquisando, vou fazendo coisas que dão certo, outras que não dão certo. O licor de tapioca, por exemplo, eu passei 20 anos tentando fazer e consegui fazer durante a pandemia, tem 3 ou 4 anos”, continuou.

Segundo ela, a maior parte dos sabores é produzida fora de Salvador, na Chapada Diamantina e no município de Taperoá, no Baixo Sul da Bahia, onde as matérias-primas são melhor cultivadas. No entanto, a única loja da marca está localizada na capital baiana, no bairro do Bonfim.

Presentes desde o primeiro dia da Feira, o ponto de venda foi recebido calorosamente pelo público, atraído pela combinação única de sabores em cada garrafa.

”Quem chega aqui e prova uma bebida nessa qualidade, de imediato já passa para outra pessoa e aí eles vem, dá um efeito mesmo das pessoas terem uma curiosidade de vir conhecer. Em relação à expectativa da feira, superou a minha expectativa. Até porque a gente está voltando para o evento, saindo da pandemia, eu achei que movimentou muito bem, meu estande está muito bem movimentado".

A marca conta com mais de 150 sabores diversos e diferentões | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

