Produtos íntimos ‘atiçam’ visitantes em sex shop na Fenagro

Espaço completa seis dias no evento e continuará até o encerramento - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Entre as exposições de gados, bebidas e tantos outros temas, um estande inusitado chamou a atenção do publico presente na Feira de Agropecuária (Fenagro): o sex shop. Nesta quarta-feira, 4, o espaço completa seis dias no evento e continuará até o encerramento.

Trazendo um toque de ousadia e sensualidade, o sex shop Plisanta foi decorado com produtos íntimos e atraiu a curiosidade dos visitantes. Diferente do que se encontra tradicionalmente na feira, itens como vibradores, óleos sensuais e outros acessórios foram comercializados.

A representante e CEO da loja, Pliciane Santana, conversou com a reportagem do Grupo a TARDE e detalhou a ideia de apresentar um sex shop em uma Feira de Agropecuária.

“Estamos aqui na Fenagro, ajudando as casais também a potencializar o prazer. Temos produtos de lubrificantes, beijáveis, óleos de massagem, que vão conectar o casal. Embora ainda existe muitos tabus, está melhorando muito e as pessoas se sentem mais à vontade de se aproximar, de perguntar, de conhecer os produtos. E a ideia é essa, apresentar ao público mesmo e quebrar esses preconceitos”, explicou.

A representante e CEO da loja, Pliciane Santana | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Apesar de existir um tabu da galera sobre o tema, Pliciane afirmou que tem ganhado muitos clientes nesses dias de Fenagro.

“As pessoas ainda se sentem muito envergonhadas de falar sobre sexualidade. De expor a sua vida conversando e de procurar produtos específicos. Mas saiu muito lubrificante, as pessoas procuram muito óleos de massagem, tem também a linha de sedução, que atrai o público solteiro. Tem também os vibradores que vendem muito”, disse.

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.