Fenagro recebe cursos gratuitos do SENAR

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), iniciativa que promove a capacitação e profissionalização da população rural baiana, desembarcou em Salvador, na Fenagro 2024. A ação oferta cursos de culinária gratuitos para a galera até o fim do evento, no próximo domingo (8).

Surpevisora do SENAR, Hemile Barbosa explicou como funciona o trabalho deles. O projeto utiliza uma carreta, transformada em uma cozinha móvel, para passar por todo o estado ensinando técnicas de preparo de alimentos.

"Essa carreta é a unidade móvel de processamento de alimentos, ela tem circulado pelos municípios da Bahia. Nós passamos por mais de 45 municípios e já capacitamos mais de 2 mil pessoas", contou ela.

A Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) está na 33ª edição, mas a participação do SENAR no evento é uma novidade: "Pela primeira vez, estamos aqui na Fenagro com a carreta".

As inscrições para o curso aconteceram antes da Fenagro começar. Cada aluno recebeu ingressos para a feira e não precisou pagar absolutamente nada para participar, nem mesmo os materiais da aula. Cerca de 180 pessoas foram contempladas, pois cada oficina comporta 20 estudantes.

"A cada dia vamos ter 20 pessoas diferentes fazendo oficina de pão, de pizza, de tortas natalinas, de biscoito e de várias outras coisas. A gente teve muitas inscrições para os cursos e os cursos estão com turmas cheias", declarou ela.

Alunos aprovam o curso

A carioca Yolanda Guedes, que mora na Bahia há mais de 30 anos, é aposentada e encontrou no curso da SENAR uma oportunidade de aprimorar seus conhecimentos de cozinha. Ela pretende surpreender a família com receitas novas neste Natal.

"Eu gostei demais, é um incentivo muito grande para as pessoas estarem aprendendo ou até se reciclando, né? Porque aqui eles têm toda a paciência e uns produtos de qualidade que às vezes em casa a gente não tem e faz a diferença", disse ela.

Já o designer gráfico Fabrízio Vieira, morador de Camaçari, encontrou no SENAR uma chance de se capacitar para o microemprendimento que abriu recentemente.

"Como eu tô empreendendo dentro da área de panificação em casa, no ramo informal, eu aproveitei o dia aqui aprendendo com o SENAR. Está sendo maravilhoso, porque quando você está estudando, quase sendo autodidata em casa ou através de alguns colegas, você aprende, mas aqui tá sendo um divisor de águas. Aqui eu pude experimentar várias massas diferentes, manuseio de produtos, o ambiente, a cozinha móvel... com tudo isso aqui eu tô me sentindo uma criança", revelou.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.