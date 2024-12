"Não cumpriu nada", dispara Eduardo Salles sobre ViaBahia

Eduardo Salles fala sobre ViaBahia - Foto: Olga Leiria | AG. A TARDE

O deputado estadual Eduardo Salles (PP), entrevistado na Casa A TARDE, espaço do Grupo A TARDE na 33ª Feira Nacional Agropecuária (Fenagro), afirmou, nesta quarta-feira, 4, que a ViaBahia, responsável pela administração das BR´s 324 e 116, não cumpriu "uma vírgula" do previsto no contrato de concessão.

Salles, que foi um dos defensores do fim da concessão, que tem previsão de encerramento em dezembro deste ano, fez uma linha do tempo da luta dos deputados estaduais para que a empresa fizesse esclarecimentos.

"Temos anos de luta, a comissão de infraestrutura foi aguerrida. Brigamos muito para esse momento acontecer. A briga foi grande porque é uma empresa que tinha uma concessão e não cumpriu uma vírgula desse contrato [...] Ela não cumpriu nada, entrou na Justiça, ganhou todas na Justiça. Chegamos a ser proibidos de ir na ViaBahia [...] Discussões muito pesados, e conseguimos fazer com que eles entendessem que não era o lugar deles", disparou o deputado estadual.

Salles ressaltou, entretanto, a importância de discutir o que será feito com as rodovias após o contrato de concessão com a ViaBahia ser encerrado, uma vez que a concessionária é responsável também pela prestação de serviços nas estradas.

"Dia 31 de dezembro a gente levanta as cancelas, mas não tem mais aqueles serviços. Esses serviços são preocupações nossas [...] Essas coisas estão sendo trabalhadas, pedimos ao governador que nos diga o que vai ser. Isso é inédito no Brasil, não existe nenhum caso no Brasil", afirmou.

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.