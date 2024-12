Deputado afirma que Bahia pode ser 2ª economia do país com agronegócio

Eduardo Salles (PP) é entrevistado pela Casa A TARDE nesta quarta-feira, 4 - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O deputado estadual Eduardo Salles (PP) diz acreditar que a Bahia pode se tornar, na próxima década, um dos estados mais competitivos no que se refere à área da agricultura.

“Eu acho que nós podemos ser a segunda locomotiva do nosso país. Eu não digo que a gente vai passar São Paulo porque é uma coisa muito difícil. Mas, eu não tenho dúvida que na próxima década, a gente pode ser a segunda locomotiva do nosso país”, afirmou, durante a 33ª edição da Feira Nacional de Agropecuária (Fenagro), nesta quarta-feira,.

Segundo o parlamentar, o crescimento do agronegócio tem a capacidade de transformar a Bahia em um dos estados mais ricos, sendo capaz de ter uma distribuição de renda igualitária.

O progressista ainda diz que as suas declarações estão baseadas no potencial do estado nas áreas de mineração, no próprio agronegócio, e na produção de energia eólica e fotovoltaica.

“Nós somos o terceiro [estado] em mineração do país, só perdemos para o Pará e Minas Gerais. Nós temos um agro pujante, diversificado. Estamos com indústria aqui, temos a BYD, temos a petroquímica muito forte. Temos a energia eólica e fotovoltaica, somos o primeira no produção. [...]. Tudo isso nos dá condições de fazer a diferença e de transformar e fazer o equilíbrio que nós precisamos”, disse em entrevista na Casa A TARDE.

O deputado estadual também aponta que um dos problemas que pode frear o crescimento do estado na área está relacionado a baixa malha ferroviária do estado.

“Nós temos uma competitividade muito grande da porteira para dentro. Nós somos muito bons no que a gente produz no agro. Só que da porteira para fora, nós perdemos essa competitividade. A gente não tem uma ferrovia que transporte nossos grãos produzidos e esse algodão produzido no oeste da Bahia para o nosso porto”, afirmou, e continuou: “Para fazer essa Bahia acontecer nós precisamos de logística, de ferrovias, e hidrovias, portos e aeroportos”.

