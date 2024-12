Abertura da Fenagro reuniu autoridades no Parque de Exposições

Luciano Neves, João Mello e Eduardo Dute - Foto: Téo Mazzoni

Realizada pelo Grupo A TARDE, a Fenagro teve sua abertura oficial neste domingo, 1, com a participação do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, secretários, deputados e prefeitos, entre outras autoridades.

Confira galeria de fotos com os presentes:

Heloísa Brito | Foto: Renata Marques e Joilson César / Ag. A TARDE

Paulo Coutinho e Adson Marchesini | Foto: Renata Marques e Joilson César / Ag. A TARDE

Marcelo Werner | Foto: Renata Marques e Joilson César / Ag. A TARDE

Niltinho, Luciano Neves e Eduardo Salles | Foto: Renata Marques e Joilson César / Ag. A TARDE

Luciano Neves, João Mello e Eduardo Dute | Foto: Téo Mazzoni

Henrique Carballal | Foto: Téo Mazzoni

Entrevista com Maurício Bacelar | Foto: Téo Mazzoni

Jerônimo e Walisson Tum | Foto: Renata Marques e Joilson César / Ag. A TARDE

Ricardo Araújo | Foto: Renata Marques e Joilson César / Ag. A TARDE

A Feira, considerada o maior evento da agropecuária do Norte e Nordeste, ocorre entre os dias 30 de novembro e 08 de dezembro. Na solenidade de abertura, o presidente do Grupo A TARDE, João Mello Leitão, cumprimentou todas as autoridades presentes e agradeceu ao público pelo prestígio. Confira quem passou por lá!